मुजफ्फरपुर में बड़ा कांड, पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की, फिर थाने पहुंच गया प्रेमी

मुजफ्फरपुर में बीती रात (मंगलवार) एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना सकरा थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव की है. देर रात इस घटना के बाद प्रेमी खुद थाने पहुंच गया. जिस हथियार से उसने गोली चलाई थी वह भी साथ लेकर गया था. इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया.

लड़का-लड़की दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं. ऐसी चर्चा है कि प्रेम-प्रसंग के बीच लड़के को लड़की पर किसी और से बातचीत का शक हुआ. इसके बाद वह मंगलवार की रात लड़की के घर पहुंचा. जब घर के अन्य लोग सो रहे थे तो इसी बीच मौका देखकर उसने लड़की को गोली मार दी.

आंगन में पड़ी थी बेटी की लाश

बताया जा रहा है कि पूरे परिवार के लोग रात में खाना-पीना कर सो गए थे. इस दौरान जब मृतक छात्रा के पिता रात को दो बजे के करीब अपना कमरा खोलकर बाहर निकले तो आंगन में बेटी का खून से लथपथ शव को देखा. इसके बाद उन्होंने शोर मचाया.

मृतक की मां ने बताया कि उनकी पुत्री रात को घर में सो रही थी, अचानक देर रात शोर हुआ, दरवाजा खोला तो आंगन में बेटी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी. घटना कैसे हुई, ये उन्होंने नहीं देखा. आशंका जताई जा रही है कि मृतक बाथरूम के लिए उठी होगी और बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया है.

कारणों को लेकर अभी कुछ नहीं बोल रही पुलिस

पुलिस हालांकि हत्या के कारणों को लेकर अब तक कुछ नहीं कह रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस का दावा है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है. स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन हत्या के सही कारणों की जानकारी पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी.

यह भी पढ़ें- Patna News: मसौढ़ी में देरी के चलते मैट्रिक की छात्रा को सेंटर पर नहीं मिली एंट्री, अब रेलवे लाइन से मिली लाश