'व्हाट्सऐप खोल दिया तो बवाल होगा', RJD छोड़ते ही मृत्युंजय तिवारी का बड़ा हमला

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) जुलाई 2026 में इस्तीफा देने वाले पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने पार्टी की मौजूदा स्थिति, नेतृत्व और संगठन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए. तिवारी ने यहां तक कहा कि अगर उन्होंने अपना व्हाट्सऐप खोल दिया तो बिहार की राजनीति में भारी बवाल मच जाएगा. हालांकि, उन्होंने अपने दावों के समर्थन में किसी विशेष संदेश या दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया.

मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव चापलूसों से घिरे हुए हैं और पार्टी के जमीनी एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ नेता पार्टी में इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि उनके सामने तेजस्वी यादव की भी नहीं चलती. तिवारी के मुताबिक, इसी वजह से आरजेडी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है.

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‘अपमान और घुटन के कारण पार्टी छोड़ दी’

पूर्व आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी में लगातार हो रहे अपमान और घुटन भरे माहौल के कारण उन्हें राजद से नाता तोड़ना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि समर्पण भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पार्टी में सम्मान नहीं है, जबकि अहंकार और चापलूसी करने वालों को महत्व मिल रहा है. तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने हाथ से कई मौके गंवा दिए हैं और अब जनता का भरोसा दोबारा हासिल करना उनके लिए मुश्किल होगा.

‘मजबूत विपक्ष के लिए संगठन में बदलाव जरूरी’

तिवारी ने तेजस्वी यादव को पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की सलाह दी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है, लेकिन गैर-जिम्मेदार विपक्ष के साथ व्यवस्था कैसे चलेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जब सदन में तेजस्वी यादव की जरूरत होती है, तब वह मौजूद नहीं रहते और विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं. राजद की संगठन बैठक को उन्होंने पार्टी के लिए अच्छा कदम बताया.

सम्राट सरकार की तारीफ, तेजस्वी के मार्च पर भी तंज

मृत्युंजय तिवारी ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार कम समय में कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है. उन्होंने सोन नदी जल समझौते को ऐतिहासिक बताया. नेपाल की बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री के प्रबंधन की भी प्रशंसा की. वहीं, जेनजी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर उन्होंने दावा किया कि उसमें छात्र शामिल नहीं हुए और युवाओं ने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया. तिवारी ने कहा कि आरजेडी को अब आत्ममंथन कर संगठन मजबूत करने की जरूरत है.

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