हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसांसद पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई आज, 31 साल पुराने केस में क्या मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल?

सांसद पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई आज, 31 साल पुराने केस में क्या मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल?

Pappu Yadav Bail Hearing News: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत पर आज पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. वे फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 09 Feb 2026 09:47 AM (IST)
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट में यह सुनवाई 11 बजे के बाद शुरू होने की संभावना है. पप्पू यादव को जेल से सीधे कोर्ट लाया जाएगा. फिलहाल वे पटना के बेऊर जेल में बंद हैं.

पप्पू यादव को कल शाम पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बेऊर जेल शिफ्ट किया गया. जेल भेजे जाने से पहले पीएमसीएच में उनका मेडिकल चेकअप हुआ था. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक है और वे फिट बताए गए. हालांकि बेऊर जेल ले जाते समय वे एंबुलेंस में लेटे हुए नजर आए, जिसको लेकर चर्चाएं भी हुईं.

शनिवार को हुई थी कोर्ट में पेशी

शनिवार (7 फरवरी) को पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजते हुए इलाज के लिए पीएमसीएच भेजने का आदेश दिया था. उसी आदेश के तहत वे अस्पताल में भर्ती रहे और बाद में जेल शिफ्ट किए गए.

31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी

शुक्रवार (6 फरवरी) देर रात पटना में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तारी एक 31 साल पुराने मामले में की गई है. गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें तुरंत पीएमसीएच में भर्ती कराया गया.

क्या है 1995 का मामला

यह मामला साल 1995 का है. आरोप है कि पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति से धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लिया गया और बाद में उस पर कब्जा कर लिया गया.

शिकायत के अनुसार मकान किराए पर लेते समय यह नहीं बताया गया था कि वहां सांसद का ऑफिस चलाया जाएगा. बाद में मकान मालिक को इस बात की जानकारी हुई.

पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने लंबे समय तक पेशी में गैरहाजिर रहने के कारण पप्पू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश भी जारी किया था. इससे पहले गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार भी जारी हो चुके थे, लेकिन तब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी.

पप्पू यादव का दावा

पप्पू यादव लगातार यह कहते रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत निशाना बनाया गया है. उनका आरोप है कि वे नीट छात्रा रेप-हत्या मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस की कथित लापरवाही को उजागर कर रहे थे. इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनकी हत्या तक की साजिश रची गई.

अब सबकी नजरें आज होने वाली जमानत सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि पप्पू यादव को राहत मिलती है या उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा.

Published at : 09 Feb 2026 09:47 AM (IST)
