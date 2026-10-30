मोतिहारी: DEO कार्यालय में 60 लाख की हेराफेरी! थाने में FIR, आरोपियों पर इनाम

मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय में HRMS पोर्टल के जरिए सरकारी राशि के कथित फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है. जून 2024 से सितंबर 2026 के बीच 60 लाख रुपये से अधिक की राशि अलग-अलग बैंक खातों में भेजे जाने का आरोप है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन गिरी ने मामले में दो लोगों के खिलाफ नगर थाने में गुरुवार (29 अक्टूबर को) प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है. वहीं मोतिहारी एसपी ने दोनों की गिरफ्तारी पर आज शुक्रवार (30 अक्टूबर) को 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

प्राथमिकी के अनुसार, कथित डाटा ऑपरेटर मौलवी इमादुद्दीन शाबिर के खाते में 13.87 लाख और उनकी पत्नी रोबिना कौसर के खाते में 17.48 लाख रुपये भेजे गए. वहीं, दैनिक मानदेय पर कार्यरत डाटा ऑपरेटर अमन कुमार के दो खातों में 11.18 लाख और 7.02 लाख रुपये ट्रांसफर होने की बात सामने आई है. अमन की मां सुमन के खाते में भी करीब 11 लाख रुपये भेजे जाने का आरोप है. कुल रकम 60 लाख रुपये से अधिक बताई गई है.

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चेकर-मेकर की भूमिका पर सवाल

मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. अमन कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं, मौलवी इमादुद्दीन शाबिर की बर्खास्तगी के लिए मदरसा प्रबंधन समिति को पत्र भेजा गया है. दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया में चेकर और मेकर की जिम्मेदारी किसके पास थी? बिना संबंधित अधिकारियों की जांच और मंजूरी के इतनी बड़ी रकम कैसे ट्रांसफर होती रही?

दो साल तक कैसे नहीं पकड़ में आई गड़बड़ी?

बताया जा रहा है कि इस अवधि में स्थापना शाखा में अलग-अलग पदाधिकारी तैनात रहे. HRMS-CFMS संभाग की जिम्मेदारी भी संबंधित कर्मियों के पास थी. ऐसे में जांच का विषय है कि भुगतान की निगरानी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी कथित गड़बड़ी पकड़ क्यों नहीं पाए. क्या नियमित जांच और मिलान की प्रक्रिया नहीं हुई? इन सवालों का जवाब जांच में सामने आना जरूरी है.

बड़े अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए

जांच केवल कथित डाटा ऑपरेटरों और खाताधारकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास भुगतान की मंजूरी, जांच और निगरानी की जिम्मेदारी थी, उनकी भूमिका भी खंगाली जानी चाहिए. यह पता लगाना जरूरी है कि चेकर-मेकर लॉगिन किसके पास थे और भुगतान किस स्तर पर स्वीकृत हुए. जिला प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना होगा कि जिन खातों में सरकारी राशि पहुंची, उनके धारकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई. फिलहाल मामले में पुलिस जांच जारी है.

बता दें कि करीब 30 जिलों से ऐसी हेराफेरी की खबर आई है. एचआरएमएस के जरिए करोड़ों की राशि का गबन हुआ है. शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं. कई जिलो में छापेमारी चल रही है.

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