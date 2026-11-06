मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश ढेर; थाना प्रभारी भी घायल

बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार (6 नवंबर) की सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई. मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के पास गंगा नदी के दियारा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने तीन अपराधियों को मार गिराया. वहीं, अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है. तीनों मारे गए अपराधी पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या के आरोपी थे.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में शामिल अपराधी मनेर के शेरपुर गांव स्थित गंगा नदी के दियारा इलाके में छिपे हुए हैं. सूचना मिलते ही पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की.

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पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में तीनों अपराधियों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई. इस दौरान मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार के बाएं हाथ में भी गोली लग गई. उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

तीनों अपराधियों की हुई पहचान

पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों की पहचान जेपी यादव (दानापुर), सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा (शाहपुर) और बबलू कुमार उर्फ सूरज कुमार (मनेर) के रूप में हुई है. पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके से दो पिस्तौल, एक देसी कट्टा, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए गए हैं.

पैक्स अध्यक्ष की हत्या में थे शामिल

दानापुर-2 के एसडीपीओ एके झा ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों अपराधी व्यापुर के पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या में शामिल थे. यह हत्या दशहरा के आसपास हुई थी. पुलिस के अनुसार, बबलू कुमार और सूरज कुमार इस हत्याकांड में मुख्य शूटर थे, जबकि जेपी यादव ने हत्या की साजिश रची थी. इस हत्याकांड के दौरान मनेर प्रखंड प्रमुख के पति पिंटू पॉइजन भी अपराधियों की गोली से घायल हुए थे. हालांकि, उनकी जान बच गई थी.

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मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारी और फॉरेंसिक टीम

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई. पूरे इलाके की जांच की जा रही है. पुलिस मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, मारे गए तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पटना जिले के कई थानों में वांछित थे.