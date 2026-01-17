बिहार में शख्स की क्रूरता वाली हत्या, आंख के बीच में घाव किया, प्राइवेट पार्ट पर भी हमला

नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के एक श्मशान घाट के पास से शनिवार (17 जनवरी, 2026) की सुबह एक शव मिला जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान 45 वर्षीय मनोज यादव के रूप में की गई है. शव देखने से लग रहा था कि हमलावरों ने बेरहमी से मनोज के शरीर पर कई बार चाकू से वार किया होगा. आंख के बीच में गहरा घाव दिखा तो वहीं प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया था.

मनोज यादव कुम्हार बीघा गांव के रहने वाले थे. बताया जाता है कि बीते शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे वे अपने घर से निकले थे. इसके बाद उनकी लाश मिली. ऐसे में हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है यह पता नहीं चल सका है.

जल्द तय होने वाली थी एक बेटी की शादी

इस घटना से मनोज यादव के परिवार के लोग टूट गए हैं. एक तरफ पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है तो दूसरी ओर घर के अन्य सदस्य भी शोक में डूबे हैं. मनोज यादव की तीन बेटियां हैं. दो बेटे हैं. इनमें से एक बेटी की शादी जल्द तय होने वाली थी.

मनोज यादव के साले राज कुमार यादव ने बताया कि आंख के बीच चाकू से हमला किया गया है. प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया है. घर में निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार की शाम वे (मनोज) मजदूरों को बुलाने निकले थे लेकिन लौटे नहीं. सुबह गांव में शोर मचा कि श्मशान घाट के पास उनका शव पड़ा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. मौके पर डीएसपी, अंचल निरीक्षक और थाना प्रभारी पहुंचे. फॉरेन्सिक टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया. अंचल निरीक्षक केके अकेला ने बताया कि क्रूर हत्या हुई है. प्राइवेट पार्ट क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई है. जांच तेजी से चल रही है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा. बता दें कि नवादा में हाल के महीनों में हत्या, मारपीट और लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

