हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMaithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई

Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई

Maithili Thakur Net Worth: अलीनगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा कि अलीनगर को आदर्श नगर बनाना मेरा संकल्प है. जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 18 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसी बीच सबसे कम उम्र की बीजेपी प्रत्याशी लोकगायिका मैथिली ठाकुर की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है. चुनवी हलफनामे के मुताबिक मैथिली ठाकुर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं.

अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने अपने नामांकन के साथ जो शपथपत्र दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति (मूवेबल एसेट्स) 2,32,33,255 रुपये बताई है. उनके पास 1.80 लाख रुपये नकद, दो करोड़ से अधिक मूल्य के वाहन और कीमती जेवर-जेवरात भी हैं. इसके अलावा उनके पास 47 लाख रुपये की स्वार्जित संपत्ति है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 1.5 करोड़ रुपये बताया गया है.

मैथिली की आय और कर का विवरण

एफिडेविट के अनुसार, मैथिली ठाकुर नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करती रही हैं. वित्त वर्ष 2023-24 में उन्होंने 28,67,350 रुपये की आय घोषित की है, जबकि 2022-23 में उनकी आय 16,98,840 रुपये थी. इससे पहले 2021-22 में 15,93,730 रुपये, 2020-21 में 11,15,150 रुपये और 2019-20 में 12,02,960 रुपये की आय दिखाई गई थी. वहीं इस शपथ में यह भी कहा गया है कि उनकी इनकम का जरिया गायकि, सोशल मीडिया और ब्रांड इन्डोसमेंट है.

शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि

मैथिली ठाकुर की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बी.ए. प्रोग्राम है, जो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज से पूरी की है. उनका जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ था और वे वर्तमान में 25 वर्ष की हैं. मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उरेन गांव की रहने वाली मैथिली बचपन से ही संगीत में रुचि रखती थीं.

उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक संगीत शिक्षक हैं और उन्होंने ही मैथिली को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी. उनकी मां पूजा ठाकुर गृहिणी हैं, जबकि उनके दो भाई ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर भी संगीत में सक्रिय हैं. परिवार ने दिल्ली में आर्थिक संघर्ष के दौर से गुजरते हुए मैथिली को मंच तक पहुंचाया.

संगीत से राजनीति तक की कैसे हुई शुरुआत

मैथिली ठाकुर ने अपने मधुर स्वर और लोकगीतों से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में पहचान बनाई है. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वे मिथिला संस्कृति की आवाज मानी जाती हैं. अब उन्होंने राजनीति में कदम रखकर एक नया प्रयोग किया है. बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है. नामांकन दाखिल करने के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा कि अलीनगर को आदर्श नगर बनाना मेरा संकल्प है. जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.

अलीनगर में 13 प्रत्याशी मैदान में

अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है. बीजेपी से मैथिली ठाकुर के अलावा राजद से विनोद मिश्रा, जन सुराज से विप्लव चौधरी, आम आदमी पार्टी से रजीपाल झा और कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरा है. राजनीति में मैथिली ठाकुर की एंट्री ने इस सीट को काफी चर्चा में ला दिया है. युवा और सांस्कृतिक पहचान वाली यह उम्मीदवार अब देखना चाहती हैं कि क्या संगीत की तरह राजनीति के सुर भी जनता के दिलों में गूंज उठते हैं.

Published at : 18 Oct 2025 07:10 AM (IST)
