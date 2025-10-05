एक्सप्लोरर
तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक, सीट शेयरिंग पर होगी फाइनल बातचीत!
Mahagathbandhan Meeting: इस बैठक के लिए महागठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता पहुंच चुके हैं. सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है.
बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों और उनके गठबंधनों की ओर से बैठकों का दौर जारी है. इसी क्रम में रविवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है, जहां सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल राउंड की बातचीत होनी है.
इस बैठक के लिए महागठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता पहुंच चुके हैं. यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. विपक्ष लगातार बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है. इस बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों और अन्य मामलों पर अपनी बात रखी. बैठक में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एसएआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी.
बैठक से पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लाह वरुण ने कहा कि महागठबंधन की हर बैठक अहम होती है. अब जब हम बैठक में पहुंचे हैं तो सीट बंटवारे पर चर्चा जरूर होगी.
सीपीएम ने 11 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि वीआईपी ने 24 सीटों की मांग की है. आज की अहम बैठक में महागठबंधन के सीट बंटवारे और राजनीतिक एजेंडे पर भी फैसला होगा.
बैठक में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत सीपीएम के नेता भी मौजूद हैं. विधायक और सदन के नेता अजय सिंह भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं.
