बिहार विधानसभा चुनाव के लिए RJD नीत महागठबंधन का घोषणा पत्र आज (मंगलवार, 28 अक्टूबर) को जारी होने वाला है. तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो रिलीज कर बिहार की जनता से बडे़ वादे करने वाले हैं, जिनके आधार पर जनता इस चुनाव में अपना लीडर तय करेगी.

सूत्रों की मानें तो महागठबंधन के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे होने वाले हैं. इनमें हर घर नौकरी का वादा, शराबबंदी कानून की समीक्षा, महिलाओं को ढाई हजार रुपये प्रति माह समेत कई दावे शामिल हैं.

महागठबंधन के सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार चुनाव 2025 के घोषणापत्र के लिए जो बड़े ऐलान करने वाले हैं, उनमें ये दावे शामिल हो सकते हैं-

1. हर घर नौकरी

2. महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये

3. स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को 30 हजार/महीना

4. 200 यूनिट/माह बिजली फ्री

5. 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा

6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500/माह

7. भूमिहीनों को 3 से 5 डिसिमल जमीन

8. कानून–व्यवस्था पर ख़ास फोकस

9. शराबबंदी क़ानून की समीक्षा

जानकारी के लिए बता दें कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मंगलवा, 28 अक्टूबर की शाम करीब 4.30 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और अशोक गहलोत शामिल नहीं होंगे.

तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र को BJP ने बताया 'कूड़ा'

बीजेपी नेता अजय आलोक का कहना है कि तेजस्वी ऐसी बातें कर रहे हैं, जिनको अमल में लाना मुमकिन है. हो सकता है कि वह अपने घोषणा पत्र में चांद को बिहार में उतारने की बात भी कर दें. वह जिस तरह से ढाई करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जब देश भर में ही 80 लाख सरकारी नौकरियां हैं तो ढाई करोड़ वह बिहार में कैसे दे देंगे? उसका पैसा कहां है?

'जननायक नहीं नालायक है महागठबंधन के नेता'- बीजेपी

इतना ही नहीं, अजय आलोक ने कहा, "राहुल गांधी भी जब बिहार आए तो उन्होंने खुद को जननायक बता दिया. तेजस्वी यादव को लगा कि हम तो पीछे छूट गए तो उन्होंने खुद को नायक बता दिया. तो इस वक्त महागठबंधन में यही होड़ मची हुई है, लेकिन यह सब नालायक हैं."