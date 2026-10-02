बिहार: मधुबनी कलेक्ट्रेट होगा नीलाम! 4.17 करोड़ का भुगतान बकाया, अब खरीदेगी यह कंपनी

बिहार के मधुबनी में 17 जून 2025 को सरकार को मधुबनी जिले के पंडौल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विवाद में कोलकाता की राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चार करोड़ सत्ताईस लाख सत्रह हजार चार सौ उनसठ रुपए का भुगतान का निर्देश दिया था. लेकिन एक साल से अधिक बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडे की अदालत ने 27 अगस्त 2026 को मधुबनी कलेक्ट्रेट को 5 नवंबर 2026 को नीलामी का आदेश पारित कर दिया.

इससे पहले बीते साल 17 जून 2025 मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायधीश अनामिका टी के न्यायालय ने मधुबनी समाहरणालय के नीलामी का आदेश जारी किया था. कोर्ट के इस आदेश की चर्चा अब चर्चा हो रही है.

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एक चौथाई भवन की नीलामी की घोषणा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने गुरुवार को मधुबनी समाहरणालय भवन का करीब एक चौथाई हिस्से की नीलामी की उद्घोषणा कर दी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में नाजीर अवधेश कुमार एवं नायब नाजीर विकास कुमार ने समाहरणालय भवन परिसर में नीलामी संबंधी आदेश की प्रति चिपकाई.

अवधेश कुमार एवं नायब नाजीर विकास कुमार ने बताया कि इस मामले में राधा कृष्णा लिमिटेड के पक्ष में 4 करोड़ 17 लाख 24 हजार 559 रुपये की डिक्री पारित की गई थी. निर्धारित राशि का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय ने संबंधित संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया है.

5 नवंबर को शुरू होगी नीलामी प्रक्रिया

नोटिस के अनुसार नीलामी प्रक्रिया की अंतिम तिथि 05 नवंबर 2026 निर्धारित है, 05 नवंबर सुबह 10 बजे कोर्ट परिसर में नीलामी की प्रक्रिया होगी. इजराय वाद संख्या-03/16 राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल कोऑपरेटिव स्पाइनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में दिनांक 27 अगस्त 2026 को पारित आदेश पर नजारत की ओर से कार्रवाई की गई है.

एक साल में अदा नहीं हुआ भुगतान

यहां बता दें कि इसको लेकर मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायधीश अनामिका टी के न्यायालय ने बीते 17 जून 2025 को सरकार को मधुबनी जिले के पंडौल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विवाद में कोलकाता की राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 4 करोड़ 17 लाख, 24 हजार 459 रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया था, ऐसा नहीं करने पर नीलामी करने की बात कही थी. लेकिन निर्देश के एक वर्ष पूरा होने के बाद भी कंपनी को भुगतान नहीं किया गया. जिसके बाद मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने मधुबनी कलेक्ट्रेट को 5 नवंबर 2026 को नीलाम करने का आदेश जारी कर दिया है.

कलेक्ट्रेट पर चिपकाया नोटिस

नीलामी में 2 बीघा, 5 कट्ठा 67 धुर में से 10 कट्ठा जमीन बिल्डिंग सहित नीलाम किया जाएगा. इसको लेकर कोर्ट के नाजिर एवं अन्य कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्यद्वार पर कलेक्ट्रेट के नीलामी का नोटिस चस्पा दिया है. इस सूचना के चस्पा ने से शहर में कलेक्ट्रेट के नीलामी का चर्चा शुरू हो गया है.

बताते चलें कि मधुबनी के वर्तमान जिलाधिकारी के कार्यकाल में ही समाहरणालय के नीलामी का नोटिस दो बार 17 जून 2025 एवं 27 अगस्त 2026 को जारी और चस्पा किया जा चुका है. मामले को लेकर सरकारी वकील सरोजानंद झा ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. लेकिन मधुबनी समाहरणालय भवन नीलामी की तिथि घोषित होने के बाद यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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