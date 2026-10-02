Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: मधुबनी कलेक्ट्रेट होगा नीलाम! 4.17 करोड़ का भुगतान बकाया, अब खरीदेगी यह कंपनी

बिहार: मधुबनी कलेक्ट्रेट होगा नीलाम! 4.17 करोड़ का भुगतान बकाया, अब खरीदेगी यह कंपनी

मधुबनी में 4 करोड़ से अधिक के भुगतान में देरी के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश किया है. जिसमें कलेक्ट्रेट के एक हिस्से की नीलामी के आदेश दिए हैं. इसका नोटिस भी चिपका दिया गया है.

Written By : अजय धारी सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के  मधुबनी में 17 जून 2025 को सरकार को मधुबनी जिले के पंडौल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विवाद में कोलकाता की राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चार करोड़ सत्ताईस लाख सत्रह हजार चार सौ उनसठ रुपए का भुगतान का निर्देश दिया था. लेकिन एक साल से अधिक बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडे की अदालत ने 27 अगस्त 2026 को मधुबनी कलेक्ट्रेट को 5 नवंबर 2026 को नीलामी का आदेश पारित कर दिया.

इससे पहले बीते साल 17 जून 2025 मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायधीश अनामिका टी के न्यायालय ने मधुबनी समाहरणालय के नीलामी का आदेश जारी किया था. कोर्ट के इस आदेश की चर्चा अब चर्चा हो रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?
JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?
बिहार
गांधी जयंती पर 44 कैदियों को किया जाएगा रिहा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
गांधी जयंती पर 44 कैदियों को किया जाएगा रिहा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
बिहार
रोहिणी आचार्य पटना लौटीं, खुद लालू गए थे लेने, बोलीं- 'मेरे सारे भाई…'
रोहिणी आचार्य पटना लौटीं, खुद लालू गए थे लेने, बोलीं- 'मेरे सारे भाई…'
बिहार
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'

यह भी पढ़ें: JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?

एक चौथाई भवन की नीलामी की घोषणा  

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने गुरुवार को मधुबनी समाहरणालय भवन का करीब एक चौथाई हिस्से की नीलामी की उद्घोषणा कर दी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में नाजीर अवधेश कुमार एवं नायब नाजीर विकास कुमार ने समाहरणालय भवन परिसर में नीलामी संबंधी आदेश की प्रति चिपकाई. 

अवधेश कुमार एवं नायब नाजीर विकास कुमार ने बताया कि इस मामले में राधा कृष्णा लिमिटेड के पक्ष में 4 करोड़ 17 लाख 24 हजार 559 रुपये की डिक्री पारित की गई थी. निर्धारित राशि का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय ने संबंधित संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया है.

5 नवंबर को शुरू होगी नीलामी प्रक्रिया 

नोटिस के अनुसार नीलामी प्रक्रिया की अंतिम तिथि 05 नवंबर 2026 निर्धारित है, 05 नवंबर सुबह 10 बजे कोर्ट परिसर में नीलामी की प्रक्रिया होगी. इजराय वाद संख्या-03/16 राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल कोऑपरेटिव स्पाइनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में दिनांक 27 अगस्त 2026 को पारित आदेश पर नजारत की ओर से कार्रवाई की गई है.

एक साल में अदा नहीं हुआ भुगतान 

यहां बता दें कि इसको लेकर मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायधीश अनामिका टी के न्यायालय ने बीते 17 जून 2025 को सरकार को मधुबनी जिले के पंडौल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विवाद में कोलकाता की राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 4 करोड़ 17 लाख, 24 हजार 459 रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया था, ऐसा नहीं करने पर नीलामी करने की बात कही थी. लेकिन निर्देश के एक वर्ष पूरा होने के बाद भी कंपनी को भुगतान नहीं किया गया. जिसके बाद मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने मधुबनी कलेक्ट्रेट को 5 नवंबर 2026 को नीलाम करने का आदेश जारी कर दिया है. 

कलेक्ट्रेट पर चिपकाया नोटिस 

नीलामी में 2 बीघा, 5 कट्ठा 67 धुर में से 10 कट्ठा जमीन बिल्डिंग सहित नीलाम किया जाएगा. इसको लेकर कोर्ट के नाजिर एवं अन्य कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्यद्वार पर कलेक्ट्रेट के नीलामी का नोटिस चस्पा दिया है. इस सूचना के चस्पा ने से शहर में कलेक्ट्रेट के नीलामी का चर्चा शुरू हो गया है. 

बताते चलें कि मधुबनी के वर्तमान जिलाधिकारी के कार्यकाल में ही समाहरणालय के नीलामी का नोटिस दो बार 17 जून 2025 एवं 27 अगस्त 2026 को जारी और चस्पा किया जा चुका है. मामले को लेकर सरकारी वकील सरोजानंद झा ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. लेकिन मधुबनी समाहरणालय भवन नीलामी की तिथि घोषित होने के बाद यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: गांधी जयंती पर 44 कैदियों को किया जाएगा रिहा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

Published at : 02 Oct 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS MADHUBANI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?
JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?
बिहार
गांधी जयंती पर 44 कैदियों को किया जाएगा रिहा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
गांधी जयंती पर 44 कैदियों को किया जाएगा रिहा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
बिहार
रोहिणी आचार्य पटना लौटीं, खुद लालू गए थे लेने, बोलीं- 'मेरे सारे भाई…'
रोहिणी आचार्य पटना लौटीं, खुद लालू गए थे लेने, बोलीं- 'मेरे सारे भाई…'
बिहार
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ी गर्मी, अक्टूबर की शुरुआत चार साल में सबसे प्रदूषित, AQI पहुंचा 166
दिल्ली में बढ़ी गर्मी, अक्टूबर की शुरुआत चार साल में सबसे प्रदूषित
विश्व
फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी
फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख
2027 ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख
बॉलीवुड
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
जनरल नॉलेज
इस देश में AI को चेहरा बेच मोटी कमाई कर रहे लोग, कितना सुरक्षित यह धंधा?
इस देश में AI को चेहरा बेच मोटी कमाई कर रहे लोग, कितना सुरक्षित यह धंधा?
टेक्नोलॉजी
पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget