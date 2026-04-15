सम्राट चौधरी शराबबंदी पर करेंगे समीक्षा? NDA से उठी मांग, 'अब तो अपनी ही सरकार'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शराबबंदी कानून पर सत्ता पक्ष के विधायक ने फिर सवाल उठाया.

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद माधव आनंद ने दिया बयान.

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद समीक्षा की मांग तेज हुई.

माधव आनंद ने कहा- बिहार में शराबबंदी की आवश्यकता नहीं.

नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया था. अन्य दलों ने सहमित जताई थी. नीतीश कुमार के सरकार में रहते हुए कई बार समीक्षा की मांग की जा चुकी है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद हों, सबका कहना है कि इस कानून की फिर से समीक्षा हो. अब जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है तो फिर से चर्चा तेज हो गई है.

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी पर फिर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी की आवश्यकता नहीं है.

दरअसल बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण समारोह था. राज भवन से लौटने के दौरान के विधायक माधव आनंद ने मीडिया से बात की. इसी दौरान उन्होंने फिर से शराबबंदी पर अपना बयान दिया.

माधव आनंद ने कहा, "जनहित को लेकर मैंने पहले भी मुख्यमंत्री के समक्ष सदन में शराबबंदी पर सवाल उठाया था. मैं अभी भी उतनी ही गंभीरता से कह रहा हूं और उस वक्त भी उतनी ही गंभीरता से कहा था कि वक्त अब आ गया है कि विस्तृत समीक्षा अब हो."

'बिहार में शराबबंदी की आवश्यकता नहीं'

माधव आनंद ने आगे कहा, "मुझे पूरा विश्वास है… अपनी ही सरकार है… नई सरकार बनी है… अपनी ही सरकार फिर है तो विस्तृत समीक्षा होगी. शराबबंदी की आवश्यकता है की नहीं है यह तो समीक्षा में होगी, लेकिन मेरी अपनी राय है कि शराबबंदी की आवश्यकता बिहार में नहीं है.

बता दें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान माधव आनंद ने सदन में शराबबंदी पर मुख्यमंत्री के सामने सवाल उठाया था. उस वक्त काफी चर्चा हुई थी. विपक्ष माधव आनंद के बयान के बाद सरकार को घेरने में जुट गई थी. अब नई सरकार बनी है तो एक बार फिर शपथ ग्रहण के बाद बिहार में शराबबंदी खत्म करने को लेकर सत्ता पक्ष के ही विधायक ने आवाज उठाई है.

हालांकि सम्राट चौधरी ने पहले ही कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून हर हाल में लागू रहेगा. वे सार्वजनिक रूप से इसे नीतीश कुमार के जीवन का "सबसे ऐतिहासिक फैसला" बता चुके हैं.