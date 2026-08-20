दरभंगा केस: मंत्री ने माना पुलिस से हुई गलती? जांच के आदेश

बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी ने दरभंगा में युवक की मौत मामले को लेकर अपनी ही पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रताड़ना के कारण युवक ने आत्महत्या की. उन्होंने दरभंगा एसपी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

मदन सहनी ने कहा कि पुलिस द्वारा युवक को परेशान किया गया, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाएगी.

यह भी पढ़ें- बिहार के सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए अच्छी खबर, मिलेंगे 10 हजार, करना होगा ये काम

मोबाइल चोरी के आरोप के बाद सामने आया मामला

दरअसल, दरभंगा के खरजपुर निवासी मोनू कुमार ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से 2 हजार रुपये में मोबाइल खरीदा था. आरोप है कि बाद में बिना नंबर प्लेट की बाइक से सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मियों ने उसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया. परिजनों का आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मोनू को केस में फंसाने का डर दिखाया और उससे 2 से 3 लाख रुपये की मांग की गई. भारी दबाव और मुकदमे के डर से परेशान होकर मोनू ने 18 अगस्त को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

घटना के बाद पुलिस के खिलाफ बढ़ा आक्रोश

मोनू की मौत के बाद परिवार और ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई. मामला बढ़ने के बाद बिहार में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे. मंत्री मदन सहनी के बयान के बाद यह मामला और तूल पकड़ गया है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगा: मदन सहनी

बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी मदन सहनी ने दो टूक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून किसी भी स्थिति में खत्म नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समीक्षा करना अलग विषय है, लेकिन बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी. सरकार शराब माफिया और तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. मंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना

मदन सहनी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब मुद्दे खत्म हो गए हैं तो तेजस्वी यादव सड़क पर उतर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी अपनी पार्टी को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और जनता के हित में लगातार काम कर रही है.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी पर गिरिराज का पलटवार, बोले- ये चारा चोर का बेटा बोल रहा है