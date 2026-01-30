'जो किया है वही भुगतेंगे', लैंड फॉर जॉब मामले में गिरिराज सिंह का लालू परिवार पर तीखा बयान

बेगूसराय से एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने साफ कहा कि अदालत द्वारा किसी को बुलाया जाना पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और लालू यादव ने जो किया है, उसी के अनुसार उन्हें उसका परिणाम भी भुगतना होगा. उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है.

अदालत में पेश हुईं मीसा भारती और हेमा यादव

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 1 से 25 फरवरी के बीच अदालत में पेश होने की अनुमति दी है. इस दौरान अदालत औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी. लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान पाटलिपुत्र से राजद सांसद मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुईं. दोनों ने कोर्ट के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत और निराधार हैं. उन्होंने कहा कि वे अपने अधिकार और कानून का पूरा उपयोग करते हुए इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी.

साथ ही अदालत में उनकी उपस्थिति ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है. इसके अलावा, दोनों ने मीडिया और जनता के सामने भी यह संदेश दिया कि वे अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करती हैं और न्याय के नियमों के तहत ही अपने पक्ष की दलील पेश करेंगी. इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट उनके खिलाफ और अभियोजन पक्ष के सबूतों की जांच करेगी.

9 मार्च तक साक्ष्य दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

अदालत ने इस मामले की सुनवाई को तेज करते हुए 9 मार्च से प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने का आदेश दिया है. इससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक गलियारों में और भी गर्माने वाला है. अदालत में यह मामला कई दिनों से चल रहा है. अब देखना होगा की अगली तारीख को कोर्ट से क्या आदेश मिलते है.

ये भी पढ़िए- बिहार में खुलेंगे कॉल सेंटर! नीतीश सरकार ने GCC नीति को दी मंजूरी, कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी