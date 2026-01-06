बिहार के पूर्व सीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सुर्खियों आ गई है. बिहार चुनाव के बाद बड़ा पारिवारिक बवाल सामने आने के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार का त्याग कर घर छोड़ने का ऐलान कर दिया था.

अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट की वजह से चर्चा में रहने वाली रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर से हलचल पैदा कर दी है. हालही में सोशल मीडिया पर उनका अलग अंदाज दिखा है. X पर उन्होंने दो फोटो शेयर की जिसमें अपने हाथ में बंदूक पकड़कर निशाना लगाते हुए दिख रही हैं. वहीं इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी.." उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है

सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी .. pic.twitter.com/bN6LolijU0 — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 6, 2026

किस पर साधा रोहिणी आचार्य ने निशाना?

रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद बिहार की सियासत में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. राजनीतिक जानकारों और सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह इशारा लालू परिवार के भीतर मौजूद मतभेदों की ओर हो सकता है. कुछ लोग इसे परिवार के लोगों पर निशाना मान रहे हैं, तो कुछ इसे उनके भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर परोक्ष कटाक्ष के तौर पर देख रहे हैं. हालांकि रोहिणी आचार्य ने अब तक साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि यह पोस्ट किसके संदर्भ में किया गया है, जिससे अटकलों को और बल मिला है.

क्या है रोहिणी का पुराना विवाद?

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य का गुस्सा पहले भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है. उस समय उन्होंने X पर एक वीडियो साझा कर लालू यादव के नाम पर राजनीति करने वालों पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने लिखा था कि जो लोग लालू जी के नाम पर हमदर्दी दिखाते हैं, उन्हें अस्पतालों में किडनी की जरूरत से जूझ रहे गरीबों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत ठहराने वाले लोग खुले मंच पर बहस करने का साहस दिखाएं.