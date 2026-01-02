बिहार में भू-माफिया और जमीन दलालों के खिलाफ चल रहा सख्त सरकारी अभियान अब खुलकर सियासी रंग ले चुका है. इस अभियान के बीच जेडीयू ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमीन और संपत्तियों की जांच की मांग उठाकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. जेडीयू का कहना है कि अगर सरकार भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

आरजेडी का तीखा पलटवार

जेडीयू की इस मांग पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान देते हुए कहा, “RJD-लालू परिवार फोबिया से जदयू BJP ग्रसित है. चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं सरकार कर पा रही है. इसलिए अब जमीन की जांच की माँग उठ रही है ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके. पटना से दिल्ली तक तो आप लोगों की सरकार है किससे जांच की मांग कर रहे हैं.”

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से तत्काल कदम उठाने की अपील की है. नीरज कुमार का कहना है कि विजय सिन्हा के विभाग की कमान संभालने के बाद भू-माफिया, जमीन दलालों और उनसे सांठगांठ रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे में किसी भी तरह के आरोपों या संपत्तियों की निष्पक्ष जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए.

महंगाई, रोजगार पर सरकार चुप

आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू और BJP जनता से जुड़े असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं. पार्टी का कहना है कि महंगाई, रोजगार और विकास जैसे सवालों पर सरकार चुप है, इसलिए अब जांच की मांगों को हवा दी जा रही है.

वहीं जेडीयू का दावा है कि कानून का राज कायम करने के लिए किसी भी स्तर पर कार्रवाई जरूरी है. साफ है कि जैसे-जैसे चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, वैसे-वैसे बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज होंगे.