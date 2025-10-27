बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम

बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार और RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी सहय्गी अक्षरा सिंह को शुभकामनाएं दी हैं और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की मदद करने का ऐलान किया है. यही नहीं छपरा के के विकास के साथ अपनी पत्नी के वीडियो वायरल करने की निंदा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे छठ के मोके पर इसलिए घाटों पर नहीं जा है क्यूंकि वहां सेल्फी लेने वालो की भीड़ लग जाती.

खेसारी ने आगे कहा कि उन्हें सभी जातियों और धर्मों का सहयोग मिल रहा है, कभी भी जातिवाद पर भरोसा नहीं करा और न भविष्य में करूँगा. सबको मर्यादा रखनी चाहिए.

ज्योति सिंह की मदद का वादा

खेसारी लाल ने कहा कि मेरी शुभकामना अक्षरा' सिंह के साथ है. मैं अभी खुद परेशान हूं. अगर मुझे समय मिलेगा तो हम ज्योति सिंह की मदद करूंगा. खेसारी का यह बयान तब आया जब हाल ही में अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में खेसारी पर खुले अपमान का आरोप लगाया था. खेसारी ने ज्योति को 'भाभी' कहकर इंसानियत का हवाला देते हुए जनता से वोट मांगने की अपील की.

नीतीश कुमार की तारीफ की

छठ पूजा के मौके पर नीतीश कुमार द्वारा चिराग पासवान के घर जाने पर नीतीश कुमार की तारीफ़ की है. बोले ये बहुत अच्छी बात है कि नीतीश जी चिराग पासवान के घर गए .

छपरा के विकास पर फोकस करते हुए कहा कि छपरा को लेकर 10 साल में इन्होंने किया है, मैं छपरा का विकास सोचता हूं. मंदिर और राम पर सवाल का जबाब देते हुए कहा कि मंदिर बनना चाहिए लेकिन अस्पताल और स्कूल भी बनना चाहिए. भगवान के प्रति श्रद्धा दिल में होता है मंदिर में नहीं.

सभी वर्गों के समर्थन का दावा

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए खेसारी ने छठ पर घाटों पर न जाने प् कहा कि मैं घाट पर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे जाने से सेल्फी के लिए भीड़ होगा और हंगामा मचेगा. यही नहीं खेसारी ने राजपूत समाज के सम्मान का जिक्र किया कि छपरा में राजपूत समाज के लोगों ने मुझे सिक्कों से तौला. मेरे लिए जाति मायने नहीं रखती है.

पत्नी के वीडियो से नाराज

व्यक्तिगत हमलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मेरी वाइफ का वीडियो डालकर गलत काम किया जा रहा है. वीडियो वायरल करने वाले लोगों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए.