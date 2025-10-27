हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम

बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम

Khesarti Lal Yadav News: खेसारी लाल ने अक्षरा सिंह को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह फिलहाल खुद भी परेशान हैं. अगर उन्हें समय मिलेगा तो ज्योति सिंह की चुनाव में मदद भी करेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव  में भोजपुरी स्टार और RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी सहय्गी अक्षरा सिंह को शुभकामनाएं दी हैं और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह  की मदद करने का ऐलान किया है. यही नहीं छपरा के के विकास के साथ अपनी पत्नी के वीडियो वायरल करने की निंदा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे छठ के मोके पर इसलिए घाटों पर नहीं जा है क्यूंकि वहां सेल्फी लेने वालो की भीड़ लग जाती.

खेसारी ने आगे कहा कि उन्हें सभी जातियों और धर्मों का सहयोग मिल रहा है, कभी भी जातिवाद पर भरोसा नहीं करा और न भविष्य में करूँगा. सबको मर्यादा रखनी चाहिए.

ज्योति सिंह की मदद का वादा

खेसारी लाल ने कहा कि मेरी शुभकामना अक्षरा' सिंह के साथ है. मैं अभी खुद परेशान हूं. अगर मुझे समय मिलेगा तो हम ज्योति सिंह की मदद करूंगा. खेसारी का यह बयान तब आया जब हाल ही में अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में खेसारी पर खुले अपमान का आरोप लगाया था. खेसारी ने ज्योति को 'भाभी' कहकर इंसानियत का हवाला देते हुए जनता से वोट मांगने की अपील की.

नीतीश कुमार की तारीफ की

छठ पूजा के मौके पर नीतीश कुमार द्वारा चिराग पासवान के घर जाने पर नीतीश कुमार की तारीफ़ की है. बोले ये बहुत अच्छी बात है कि नीतीश जी चिराग पासवान के घर गए .

छपरा के विकास पर फोकस करते हुए कहा कि छपरा को लेकर 10 साल में इन्होंने किया है,  मैं छपरा का विकास सोचता हूं. मंदिर और राम पर सवाल का जबाब देते हुए कहा कि मंदिर बनना चाहिए लेकिन अस्पताल और स्कूल भी बनना चाहिए. भगवान के प्रति श्रद्धा दिल में होता है मंदिर में नहीं.

सभी वर्गों के समर्थन का दावा

समाचार एजेंसी  ANI से बात करते हुए खेसारी ने छठ पर घाटों पर न जाने प् कहा कि मैं घाट पर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे जाने से सेल्फी के लिए भीड़ होगा और हंगामा मचेगा. यही नहीं खेसारी ने राजपूत समाज के सम्मान का जिक्र किया कि छपरा में राजपूत समाज के लोगों ने मुझे सिक्कों से तौला. मेरे लिए जाति मायने नहीं रखती है.

पत्नी के वीडियो से नाराज

व्यक्तिगत हमलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मेरी वाइफ का वीडियो डालकर गलत काम किया जा रहा है. वीडियो वायरल करने वाले लोगों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 27 Oct 2025 10:26 AM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
दिल्ली NCR
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
दिल्ली NCR
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
बॉलीवुड
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
हेल्थ
Signs of pancreatic cancer: पैरों में दिखें ये 4 लक्षण तो समझ जाएं पैनक्रियाटिक कैंसर ने बॉडी में बना लिया घर, गलती से भी न करें इग्नोर
पैरों में दिखें ये 4 लक्षण तो समझ जाएं पैनक्रियाटिक कैंसर ने बॉडी में बना लिया घर, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
Gold Silver On Sweets: मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
हेल्थ
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget