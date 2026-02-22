अब किस बात पर भड़के खेसारी लाल यादव? बोले- 'गलत को गलत कहने का साहस रखना चाहिए'
Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव ने 'घूसखोर पंडित' और 'यादव जी की लव स्टोरी' के नामों पर सेलेक्टिव विरोध पर सवाल उठाया. साथ ही खेसारी लाल यादव ने समान रवैये की मांग की.
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में चल रही 'सेलेक्टिव अप्रोच' पर सवाल उठाया है. उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि अगर सिनेमा जगत के लोग एकजुट होकर फिल्म 'घूसखोर पंडत' के नाम पर आपत्ति जताते हैं और उसका नाम हटवाते हैं तो उन्हें उसी तरह फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' के नाम पर भी एकजुट होना चाहिए. तभी यह माना जाएगा कि लोग पक्षपात नहीं करते और गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं.
खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि सही और गलत का पैमाना सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए. उन्होंने इशारों में यह बात कही कि किसी एक नाम या वर्ग को लेकर विरोध करना और दूसरे मामले में चुप रहना, एक तरह का दोहरा रवैया है. उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी.
सिनेमा वाले फैन अगर ‘घूसखोर पंडत’ पर इक्कठा हुए और नाम हटाया तो फिर उन सबको ‘ यादव जी की लव स्टोरी’ पर भी इक्कठा होना चाहिए।— Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) February 22, 2026
और तभी जाकर लगेगा कि हम selective Approach नहीं रखते। जो ग़लत हैं सो ग़लत है। बस…. pic.twitter.com/7Ip9epYIzw
फिल्म के नाम को लेकर खड़ा हुआ विवाद
इस पूरे विवाद का संबंध एक नई फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' से है. इस फिल्म में ग्रेटर नोएडा के यूट्यूबर मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी मुख्य किरदार में है. फिल्म के नाम को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद खेसारी लाल यादव ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी. खेसारी का कहना है कि अगर किसी फिल्म का नाम समाज, वर्ग या पहचान को लेकर विवादित माना जाता है. तो सभी मामलों में एक जैसा रवैया अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सिर्फ चुनिंदा मामलों में विरोध करना न्यायसंगत नहीं है.
खेसारी लाल यादव का समर्थन कर रहे लोग
इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंटते नजर आए. कुछ लोग खेसारी लाल यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अनावश्यक विवाद बता रहे हैं. लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने भोजपुरी सिनेमा में नामकरण और सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है.
