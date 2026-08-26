खान सर फिर फंसे! UP की महिला का सनसनीखेज आरोप, जानें मामला

पटना के मशहूर कोचिंग संचालक और शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं. कुछ दिनों पहले रौशन आनंद को लेकर वे चर्चा में थे और अब खान सर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एक महिला ने पटना के पीरबहोर थाने में शिकातय दर्ज कराई है. महिला यूपी की रहने वाली है.

महिला ने बीते मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को पटना में मीडिया से बात की और पूरी बात महिला ने आवेदन में मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है. उसका कहना है कि खान सर से जान का खतरा है.

क्या है पूरा मामला?

मामला 2017 से 18 के बीच का है. महिला ने यह कहा कि खान मेरी उसकी एक दोस्त के कमरे पर आते थे जो पटना में था. वे कई घंटों तक रूम पर रहते थे. उसने इसका कई बार इसका विरोध भी किया था. आरोप लगाया है कि खान सर ने पुलिस केस में फंसाने की कोशिश कर चुके हैं. उस दौरान महिला को सुल्तानगंज थाने की पुलिस ने बुलाया था.

पीड़ित महिला का कहना है कि उसे खान सर के अवैध संबंध की जानकारी है और खान सर उसकी हत्या करवा सकते हैं. इसी को लेकर उसने पटना के पीरबहोर थाने में आवेदन दिया है.

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टाउन डीएसपी ने क्या कहा?

इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए है पीड़िता का बयान ले लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पटना के टाउन डीएसपी राजेश कुमार ने कहा कि पीरबहोर थाने में एक आवेदन दिया गया है जिसमें एक लड़की ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम लेते हुए लिखा है कि उसके साथ घटना हो सकती है.

उन्होंने बताया कि लड़की थाने पर नहीं आई थी. बाद में महिला अधिकारी द्वारा उससे संपर्क किया गया और बयान दर्ज किया गया है. लड़की का कहना है कि 2017 में जब वह इस क्षेत्र में रहती थी तो खान सर का क्लास चलता था. उस समय दो-तीन लड़कियों से इनकी दोस्ती थी. 2018 के बाद खान सर या उस दोस्त से उनकी मुलाकात नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि सिर्फ आशंका व्यक्त की गई है तो इसकी जांच की जा रही है. आगे जो साक्ष्य मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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