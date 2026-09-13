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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर पर गंभीर आरोप, निखिल कोचिंग डायरेक्टर ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

खान सर पर गंभीर आरोप, निखिल कोचिंग डायरेक्टर ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

पटना में खान सर को लेकर विवाद तूल पकड़ गया है. अब निखिल कोचिंग के डायरेक्टर निखिल कुमार ने खान सर पर धमकी और रेकी कराने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुरक्षा की मांग की है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 13 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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बिहार में पटना के मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर  उर्फ फैजल खान लगातार विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं. पहले रोशन आनंद से विवाद हुआ तो करीब 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने खान सर के खिलाफ पीरबहोर थाने में सुरक्षा को लेकर आवेदन दिया था.

निखिल कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर निखिल कुमार ने उस लड़की का सपोर्ट किया तो जानकारी के अनुसार निखिल कुमार को खान सर के गुर्गे द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है. 

इसको लेकर निखिल सर ने  पटना सिटी एसडीपीओ 1 और पटना एसएसपी को लिखित आवेदन दिया है. आवेदन में जान मारने के लिये उनके गुर्गे द्वारा रेकी करने की बात कही गई है.

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खान सर पर पैसे का लालच और धमकी का आरोप 

निखिल सर उर्फ रंजीत कुमार ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जब यूपी की लड़की ने आवेदन दिया था, तो उसमें मेरा नाम भी लिखा गया था. इसके बाद हमने  खुलकर उसका सपोर्ट किया मीडिया के सामने भी आए. तो खान पर मुझे बुलाए और पैसे की लेनदेन की बात की और कहा कि आपको जो चाहिए बोलिए और इस मामले में चुप रहिए. खान सर ने मुझे बुलाया था जिसका तस्वीर भी मेरे पास है. लेकिन हमने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं उन लड़कियों का उजागर करूंगा जिसका खान सर ने शोषण किया है. उसके बाद से उनके गुर्गे हमारी रेकी करते हैं और धमकी देते हुये कहते हैं कि आप पीछे हट जाइए नहीं तो पछताना पड़ेगा.जिसके बाद हमने पुलिस से गुहार लगाई.

कई लड़कियों के शोषण के आरोप 

खान सर शुरुआती दौर में निखिल कोचिंग में पढ़ाते थे. निखिल कोचिंग के डायरेक्टर निखिल कुमार भी यूपी की लड़की के मामले पर खान को दोषी बता रहे हैं. उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि खान सर कई लड़कियों के साथ शोषण कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि सात से आठ लड़कियां हैं जो खान सर से प्रताड़ित है इसका खुलासा जल्द में करने जा रहा हूं वह भी पक्के सबूत के साथ. फैजल खान उर्फ खान सर का असली  चेहरा समाज के सामने आना जरूरी है. अभी उनका असली चेहरा नहीं है लड़कियों के शोषण करने वाले खान सर का दिखावटी चेहरा लोगों के सामने लाकर पहले पुलिस को देंगे उसके बाद मीडिया में भी लायेंगे.

खान सर के खिलाफ सुबूत का दावा 

निखिल कुमार ने कहा कि  खान सर के बारे में मैं जब मीडिया के सामने सच्चाई सामने ला रहा हूं तो खान सर ने मुझे लाखों रुपए के माध्यम से खरीदने की कोशिश की जब मैं बिकने को तैयार नहीं हुआ तब मेरी रेकी कराई जा रही है. मुझे  जान को खतरा है और इसको लेकर मैं पटना के सीनियर एसपी को भी जानकारी दी है. खान सर का कई सबूत मेरे पास है और आधा दर्जन से अधिक लड़कियां मुझसे संपर्क में है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 08:08 AM (IST)
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