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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक समेत कई गाड़ियां टकराई, 7 लोगों की मौत, 18 घायल

कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक समेत कई गाड़ियां टकराई, 7 लोगों की मौत, 18 घायल

Katihar News In Hindi: कटिहार के NH-31 पर बासघरा चौक के पास बस, ट्रक, पिकअप और बाइक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 18 लोग घायल हुए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Apr 2026 08:38 PM (IST)
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कटिहार जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर कोहा प्रखंड के पास बासघरा चौक पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. बस, ट्रक, पिकअप और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है. जबकि करीब 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत राहत-बचाव में जुट गए. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है.

(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)

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Published at : 11 Apr 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
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