कटिहार में महिला की गोली मारकर हत्या, मर्डर पति का करना था, अंधेरे में हो गया मिस्टेक

कटिहार के सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर गांव में सोमवार (16 फरवरी, 2026) की रात बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी. इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. महिला की पहचान शरीफा खातून के रूप में की गई है. हैरान करने वाली बात है कि मर्डर महिला के पति एहतेशाम का करना था लेकिन अंधेरे के चलते बदमाशों से गलती हो गई.

अलग-अलग जगह सोए थे पति-पत्नी

बताया जाता है कि पति-पत्नी अलग-अलग जगह सोए थे. अंधेरे में हमलावरों ने गलती से शरीफा को ही एहतेशाम समझ लिया और गोली चला दी. जैसे ही घटना हुई और एहतेशाम ने उठकर विरोध किया तो बदमाश घबरा गए. भागने के चक्कर में पिस्टल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए.

महिला के पति ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. इस पूरे मामले में महिला के पति एहतेशाम का कहना है कि पारिवारिक विवाद के कारण उन्हें पहले भी एक मामले में फंसाया गया था. इस हमले के पीछे रिश्तेदारों की साजिश हो सकती है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि घटना के पीछे बदमाशों का क्या मकसद था. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. महिला के पति के साथ-साथ जो ससुर थे वो भी रोते-बिलखते नजर आए. हत्या के पीछे का कारण पता नहीं चला है.

जांच के लिए एसआईटी का गठन

इस घटना को लेकर कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने बताया, "कल देर रात्रि की घटना है. एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटनास्थल के पास से ही एक पिस्टल मिली है. एफएसएल के द्वारा इसकी चांच की जा रही है. एसआईटी का गठन किया गया है. जिन पर हम लोगों को शक है उनके विरुद्ध हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे." एसपी शिखर चौधरी ने कहा कि पारिवारिक विवाद लग रहा है.

