पटना की रहने वाली काजल की नालंदा में गोली लगने से मौत, हत्या या आत्महत्या पर सस्पेंस

नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुराने थाना के पास स्थित एक मकान से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनते ही आसपास के लोगों ने इसकी सूचना हरनौत थाने की पुलिस को दी. पुलिस पहुंची तो यहां से एक किशोरी की लाश मिली.

कमरे के अंदर किशोरी का शव पड़ा हुआ था. खून बह रहा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किशोरी की मौत गोली लगने से हुई है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का है. दोनों एंगल से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मौके से पुलिस ने कट्टा बरामद किया है.

किराए के मकान में माता-पिता के साथ रहती थी काजल

मृतक किशोरी की पहचान पटना जिले की रहने वाली काजल कुमारी के रूप में हुई है. वह अपने माता-पिता के साथ हरनौत में किराए के मकान में रहती थी. पिता यहीं कोई निजी काम करते हैं. घटना के समय काजल घर में अकेली थी. उसके माता-पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान यह घटना हुई है.

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खंगाले जा रहे हैं आसपास के सीसीटीवी कैमरे

घटना की सूचना मिलते ही हरनौत थाने की पुलिस के साथ-साथ वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. डीएसपी संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है ताकि घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें. इसके अलावा आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज को भी खंगाला जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी यह कहना मुश्किल है कि यह आत्महत्या है या हत्या है. हर पहलू को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हो सकता है. हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द मामले का खुलासा हो जाएगा.

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