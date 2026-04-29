जीतन राम मांझी ने सुल्तानगंज एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कार्रवाई की खुलकर सराहना की और इसे ‘नए बिहार’ की तस्वीर बताया.

मांझी ने अपने पोस्ट में लिखा कि “सिकंदर महान को भी एक शक्तिशाली ‘सम्राट’ की सेना के आगे झुकना पड़ा था, तो तेजस्वी यादव गैंग के लोगों की क्या बिसात है. उन्होंने आगे कहा कि अब बिहार बदल चुका है और यहां गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा.

राज्य में कायम है कानून का राज- जीतन राम मांझी

जानकारी के अनुसार, उनका यह बयान सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना माना जा रहा है. खासकर तेजस्वी यादव को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है. मांझी ने भागलपुर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर यह साबित कर दिया है कि राज्य में कानून का राज कायम है.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है और सरकार की सख्त नीति के तहत हर अपराध का करारा जवाब दिया जाएगा. मांझी के इस बयान के बाद सुल्तानगंज एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है.

ये भी पढ़िए - दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर जीतन राम मांझी बोले- 'मार दिया तो मार दिया', बढ़ा सियासी पारा

पुलिस ने आरोपी रामधनी के खिलाफ की त्वरित कार्रवाई

गौरतलब है कि सुल्तानगंज में हुई घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रामधनी यादव के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की, जिसे सरकार और उसके सहयोगी दल ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का उदाहरण बता रहे हैं. मांझी का बयान इसी कड़ी में आता है, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सख्त रुख को सामने रखा जा रहा है.

ये भी पढ़िए- बिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका