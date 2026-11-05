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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजहानाबाद में होटल और गेस्ट हाउस में पुलिस की रेड, 25 युवक-युवतियां पकड़े गए

जहानाबाद में होटल और गेस्ट हाउस में पुलिस की रेड, 25 युवक-युवतियां पकड़े गए

जहानाबाद के स्टेशन इलाके से लेकर अरवल मोड़ तक रेड की गई है. पुलिस का कहना है कि यदि पकड़े गए लोगों की सेक्स रैकेट में संलिप्तता मिलती है या नाबालिग होने का साक्ष्य मिलता है तो कार्रवाई होगी.

Written By : रंजीत राजन |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 05 Nov 2026 09:50 AM (IST)
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जहानाबाद में होटल और गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट को देखते हुए पुलिस ने बुधवार (04 नवंबर, 2026) को रेड की. छह अलग-अलग टीम ने एक साथ पांच होटल पर धावा बोला. रेलवे स्टेशन इलाके से लेकर अरवल मोड़ तक छापेमारी की गई. मौके से 25 युवक-युवतियों को पुलिस ने पकड़ा. 

पुलिस कप्तान कोटा किरण कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कई होटल और गेस्ट हाउस में देह व्यापार का अवैध धंधा चल रहा है. नाबालिग तक को कमरे दिए जा रहे हैं. ​सूचना के सत्यापन के बाद एसपी के निर्देश पर टीम बनाई गई, जिसकी अगुवाई नगर थानाध्यक्ष आलोक कुमार और अंचल पुलिस निरीक्षक दिवाकर कुमार विश्वकर्मा कर रहे थे.

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रजिस्टर, एंट्री डिटेल्स, सीसीटीवी देख रही पुलिस

छह टीम के सदस्यों न स्टेशन इलाके से लेकर अरवल मोड़ तक छापेमारी की. कमरों की तलाशी के दौरान कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए. अलग-अलग होटल से करीब 25 युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर नगर थाना लाया गया. इन सभी के पहचान पत्रों और उम्र का सत्यापन पुलिस कर रही है. ​होटल के रजिस्टर, एंट्री डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने लिया है. 

यह भी पढ़ें- मधुबनी गोलीकांड में एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; आरोपी ASI की तलाश में 12 टीम

सदर एसडीपीओ अनिकेत कुमार द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिली थी कि जहानाबाद स्थित कुछ होटल और गेस्ट हाउस में देह व्यापार, सेक्स रैकेट चल रहा है. नाबालिग तक को कमरे दिए जा रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल छह टीम का गठन किया. 

…तो हो सकती है सख्त कार्रवाई

एसडीपीओ ने बताया कि संदेह के आधार पर 25 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है. यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिलती है तो उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा, लेकिन यदि सेक्स रैकेट में संलिप्तता या नाबालिग होने का कोई भी साक्ष्य मिलता है, तो होटल संचालकों और संबंधित लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- बिहार में 12 नवंबर से SSR, 11 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम

Published at : 05 Nov 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Jehanabad BIHAR NEWS
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