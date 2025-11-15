एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
'जिस बेटी ने लालू यादव की जान बचाई, आज वही...', रोहिणी आचार्य के ऐलान पर क्या बोली JDU?
Bihar Politics: लालू यादव प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार (15 नवंबर) को राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की है. इसे लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने RJD प्रमुख पर सवाल उठाए हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक दिन बाद लालू यादव प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया. वहीं अब इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है.
जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जिस बेटी ने लालू यादव की जान बचाई आज वही दर्द में कह रही हैं कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर रही हूं.
