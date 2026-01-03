BCCI के फैसले पर भड़के जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस, कहा- 'शेख हसीना को भारत में...'

आईपीएल 2026 से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर करने का आदेश बीसीसीआई ने दिया है. इस आदेश के बाद केकेआर उन्हें टीम से रिलीज करेगी. इस पूरे मामले पर जदयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है

जदयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि बीसीसीआई का केकेआर को दिया गया आदेश गलत है और खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए. गुलाम गौस ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में क्यों रखा गया है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कथावाचक भारत में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में उन्माद फैलाकर आपसी भाईचारा बिगाड़ रहे हैं.

खिलाड़ी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए- गुलाम गौस

गुलाम गौस ने कहा कि खेल और संगीत का मकसद देशों के बीच भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना होता है, न कि नफरत बढ़ाना. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि धर्म के आधार पर किसी भी खिलाड़ी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें गंभीर हैं और वहां की सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इस बयान के जरिए उन्होंने दोनों देशों से संयम और जिम्मेदारी दिखाने की अपील की.

मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में KKR ने खरीदा था

आईपीएल 2026 की तैयारियों के तहत KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को हाल ही में हुई मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को टीम की गेंदबाजी का अहम हिस्सा माना जा रहा था. हालांकि बीसीसीआई के निर्देश के बाद फ्रेंचाइजी को उन्हें बाहर करने का फैसला लेना पड़ा. बोर्ड का मानना है कि मौजूदा हालात में यह कदम जरूरी है, जिससे लीग और देश की छवि पर कोई असर न पड़े. इस फैसले ने क्रिकेट और राजनीति के रिश्ते को लेकर एक नई बहस भी खड़ी कर दी है.