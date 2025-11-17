हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव

'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव

Bihar News: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट में परिवार पर मंडरा रहे संकट, माता-पिता की सुरक्षा और बहनों के घर छोड़ने पर चिंता जाहिर की.

By : पंकज यादव | Updated at : 17 Nov 2025 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर पारिवारिक विवाद को लेकर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है. तेजप्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लंबा भावुक पोस्ट शेयर कर पूरे मामले पर अपनी पीड़ा और आक्रोश जाहिर किया.

पारिवारिक विवाद पर तेजप्रताप का तीखा हमला

तेजप्रताप यादव ने पोस्ट की शुरुआत ही तेजस्वी पर सीधा सवाल उठाते हुए की. उन्होंने लिखा, "बहनों का दर्द क्या होता है… तेजस्वी क्या समझेगा? क्योंकि बहन का मतलब मैं समझता हूँ. सात बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ था. दुआओं से, मन्नतों से, और पूरे घर की खुशियों के बीच.  मैं सबका लाड़ला था, सबकी आँखों का तारा."

तेजप्रताप ने कहा कि वे हमेशा पूरे परिवार के लाड़ले रहे, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं. उनका आरोप है कि तेजस्वी ने बाहरी लोगों को परिवार के अंदर घुसाकर घर और पार्टी, दोनों को बिखेर दिया.

'जयचंदों से पूरा परिवार निगल लिया'

तेजप्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा, "तेजस्वी ने जयचंदों रूपी षड्यंत्रकारियों को हमारे परिवार में इस तरह घुसने दिया कि पूरा परिवार निगल लिया. RJD परिवार तार-तार हो गया. और ये सब सिर्फ़ इसलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टी को हड़पने के लालच में थे."

उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग इन घटनाओं पर चुप न रहें और RJD नेतृत्व से जवाब मांगें. तेजप्रताप के मुताबिक, जब मलाई बांटने का वक्त था तब सब कतार में खड़े थे, लेकिन आज परिवार टूट रहा है तो सब चुप हैं.

'मेरी बहनें घर छोड़कर चली गईं, माता-पिता असुरक्षित'

तेजप्रताप ने दावा किया कि उनका घर संकट में है. उन्होंने लिखा, "मेरी माता-पिता असुरक्षित हैं. मेरी बहनें घर छोड़कर चली गईं. पूरा परिवार पीड़ा से गुजर रहा है. जनता मालिक से आग्रह है, इन जयचंदों को पहचानिए. इनसे सवाल कीजिए. लोकतांत्रिक तरीके से घेराव कीजिए."

उन्होंने आगे लिखा कि परिवार तोड़ने वालों का अंत कभी अच्छा नहीं होता. समाज स्वयं उन्हें जवाब देता है. बिहार की जनता जाग चुकी है, और इन गद्दारों को जनता उनके कर्मों का हिसाब जरूर देगी.

जनता से की भावुक अपील

तेजप्रताप ने बिहार की जनता से भावुक अपील की. उन्होंने कहा, "मेरी बहन पर जो अपमान हुआ, उसका जवाब बिहार की जनता कानून, लोकतंत्र और सामाजिक मर्यादा के भीतर इन लोगों से जरूर लेगी. बिहार की मिट्टी अन्याय को कभी माफ नहीं करती."

उन्होंने कहा कि जब जनता खड़ी हो जाएगी तो सभी “गद्दारों” और “जयचंदों” के नकाब उतर जाएंगे.

तेजप्रताप ने अपने पोस्ट आगे लिखा, “हे माधव… मेरे माता-पिता की रक्षा करना. कलयुग में लोग अच्छे की तलाश में सच्चे को खो देते हैं.”

तेजप्रताप का कहना है कि यही स्थिति आज उनके परिवार में सामने आई है और इसकी वजह वे जयचंदों को मानते हैं, जो लालच और गलत नीतियों के चलते परिवार और RJD दोनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं.

'पूरा RJD परिवार तार-तार हो गया'

अपने पोस्ट में तेजप्रताप ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की साजिशों ने परिवार में विश्वास की जगह दरारें पैदा कर दीं. उन्होंने लिखा, “इनकी लालच, इनकी गलत नीतियों और इनकी साजिशों ने पूरा RJD परिवार तार-तार कर दिया. जहाँ विश्वास था, वहाँ अब सिर्फ़ दरारें हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग माँ, बहन और बेटी को तकलीफ दे सकते हैं, उनका अंत कभी सुखद नहीं होता और कृष्ण की लीला में ऐसे लोगों का परिणाम हमेशा दुखद ही रहा है.

माता-पिता की सुरक्षा को लेकर चिंतित तेज प्रताप

तेजप्रताप यादव ने यह भी लिखा कि उन्हें अपने माता-पिता की सुरक्षा की गंभीर चिंता है. उन्होंने लिखा कि “मुझे डर है कि मेरी अपनी माँ और पिता जी भी अब इनके बीच सुरक्षित नहीं हैं. ये सोचकर आत्मा काँप जाती है कि इस समय मेरे माता-पिता किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे.”

उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि उनके माता-पिता ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ उन्हें सुरक्षा और सम्मान का डर सताने लगा है.

तेज प्रताप के इस भावुक और तीखे पोस्ट से बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है. यह पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है और आने वाले दिनों में RJD खेमे में इसका असर दिख सकता है.

About the author पंकज यादव

Published at : 17 Nov 2025 08:42 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav RJD BIHAR NEWS
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

