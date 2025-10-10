चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा गठित राजनीतिक दल जन सुराज ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. बुधवार, 9 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह द्वारा सभी 51 नामों की घोषणा की गई. उन्होंने बताया कि बाकी 192 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी.

यहां पढ़ें जन सुराज के 51 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट.