हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJan Suraaj Candidate List 2025: बिहार चुनाव में जन सुराज ने 51 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, यहां देखें पूरी लिस्ट

Jan Suraaj Candidate List 2025: बिहार चुनाव में जन सुराज ने 51 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, यहां देखें पूरी लिस्ट

Jan Suraaj Full Candidate List 2025: प्रशांत किशोर की अगुवाई वाले जन सुराज ने बिहार चुनाव के लिए 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. यहां आप जन सुराज के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट देख सकते हैं

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा गठित राजनीतिक दल जन सुराज ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. बुधवार, 9 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह द्वारा सभी 51 नामों की घोषणा की गई. उन्होंने बताया कि बाकी 192 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी.

यहां पढ़ें जन सुराज के 51 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट.

  1. वाल्मिकीनगर- दीर्घ नारायण प्रसाद
  2. लौरिया- सुनील कुमार
  3. हरसिद्धि (एससी)-अवधेश राम
  4. ढाका- डॉ. लाल बाबू प्रसाद
  5. सुरसंड- उषा किरण
  6. मांझी- यदुवंश गिरी
  7. बनियापुर- श्रवण कुमार महतो
  8. छपरा- जय प्रकाश सिंह
  9. परसा- मुसाहेब महते
  10. सोनेपुर- चंदनलाल महता
  11. कल्याणपुर (एससी)-राम बालक पासवान
  12. मोरवा- जागृति ठाकुर
  13. मटिहान- डॉ. अरुण कुमार
  14. बेगूसराय- सुरेंद्र कुमार सहनी
  15. खगरिया- जयंती पटेल
  16. रुन्नीसैदपुर- विजय कुमार साह
  17. बेनीपट्टी- मो. परवेज आलम
  18. निर्मली- रामप्रवेश कुमार यादव
  19. सिकटी- रागिब बब्लू
  20. कोचाधामन- अबू अफ्फान फारूक
  21. अमौर- अफरज आलम
  22. बैसी- मो शाहनवाज आलम
  23. प्राणपुर- कुणाल निषाद उर्फ ​​सोनूॉ
  24. आलमनगर- सुबोध कुमार सुमन
  25. सहरसा- किशोर कुमार
  26. सिमरी बख्तियारपुर- सुरेंद्र यादव
  27. महिषी- शमीम अख्तर
  28. दरभंगा ग्रामीण- शोएब खान
  29. दरभंगा- आरके मिश्रा
  30. केवटी- बिल्टू सहनी
  31. मीनापुर- तेज नारायण साहनी
  32. मुजफ्फरपुर- डॉ. अमित कुमार  दास
  33. गोपालगंज- डॉ. शशि शेखर सिन्हा
  34. भोरे (एससी)- प्रीति किन्नर
  35. रघुनाथपुर- राहुल कीर्ति सिंह
  36. अस्थावां- लता सिंह
  37. बिहारशरीफ- दिनेश कुमार
  38. नालंदा- कुमारी पूनम सिन्हा
  39. कुम्हरार- केसी सिन्हा
  40. आरा- डॉ. विजय कुमार गुप्ता
  41. चेनारी (एससी)- नेहा कुमारी (नटराज)
  42. करगहर- रितेश रंजन (पांडेय)
  43. गोह- सीता राम दुखारी
  44. नबीनगर- अर्चना चंद्रा
  45. इमामगंज (एससी)- डॉ. अजीत कुमार
  46. बोधगया (एससी)- लक्ष्मण मांझी
  47. दरौंधा- सत्येंद्र कुमार यादव
  48. बलदौर- गजेंद्र कुमार सिंह (निषाद)
  49. परबत्ता- विनय कुमार वरुण
  50. पीरपैंती (एससी)- घनश्याम दास
  51. बेलहर- ब्रज किशोर पंडित

Published at : 10 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Jan Suraaj Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
