एक्सप्लोरर
Jan Suraaj Candidate List 2025: बिहार चुनाव में जन सुराज ने 51 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, यहां देखें पूरी लिस्ट
Jan Suraaj Full Candidate List 2025: प्रशांत किशोर की अगुवाई वाले जन सुराज ने बिहार चुनाव के लिए 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. यहां आप जन सुराज के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट देख सकते हैं
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा गठित राजनीतिक दल जन सुराज ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. बुधवार, 9 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह द्वारा सभी 51 नामों की घोषणा की गई. उन्होंने बताया कि बाकी 192 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी.
यहां पढ़ें जन सुराज के 51 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट.
- वाल्मिकीनगर- दीर्घ नारायण प्रसाद
- लौरिया- सुनील कुमार
- हरसिद्धि (एससी)-अवधेश राम
- ढाका- डॉ. लाल बाबू प्रसाद
- सुरसंड- उषा किरण
- मांझी- यदुवंश गिरी
- बनियापुर- श्रवण कुमार महतो
- छपरा- जय प्रकाश सिंह
- परसा- मुसाहेब महते
- सोनेपुर- चंदनलाल महता
- कल्याणपुर (एससी)-राम बालक पासवान
- मोरवा- जागृति ठाकुर
- मटिहान- डॉ. अरुण कुमार
- बेगूसराय- सुरेंद्र कुमार सहनी
- खगरिया- जयंती पटेल
- रुन्नीसैदपुर- विजय कुमार साह
- बेनीपट्टी- मो. परवेज आलम
- निर्मली- रामप्रवेश कुमार यादव
- सिकटी- रागिब बब्लू
- कोचाधामन- अबू अफ्फान फारूक
- अमौर- अफरज आलम
- बैसी- मो शाहनवाज आलम
- प्राणपुर- कुणाल निषाद उर्फ सोनूॉ
- आलमनगर- सुबोध कुमार सुमन
- सहरसा- किशोर कुमार
- सिमरी बख्तियारपुर- सुरेंद्र यादव
- महिषी- शमीम अख्तर
- दरभंगा ग्रामीण- शोएब खान
- दरभंगा- आरके मिश्रा
- केवटी- बिल्टू सहनी
- मीनापुर- तेज नारायण साहनी
- मुजफ्फरपुर- डॉ. अमित कुमार दास
- गोपालगंज- डॉ. शशि शेखर सिन्हा
- भोरे (एससी)- प्रीति किन्नर
- रघुनाथपुर- राहुल कीर्ति सिंह
- अस्थावां- लता सिंह
- बिहारशरीफ- दिनेश कुमार
- नालंदा- कुमारी पूनम सिन्हा
- कुम्हरार- केसी सिन्हा
- आरा- डॉ. विजय कुमार गुप्ता
- चेनारी (एससी)- नेहा कुमारी (नटराज)
- करगहर- रितेश रंजन (पांडेय)
- गोह- सीता राम दुखारी
- नबीनगर- अर्चना चंद्रा
- इमामगंज (एससी)- डॉ. अजीत कुमार
- बोधगया (एससी)- लक्ष्मण मांझी
- दरौंधा- सत्येंद्र कुमार यादव
- बलदौर- गजेंद्र कुमार सिंह (निषाद)
- परबत्ता- विनय कुमार वरुण
- पीरपैंती (एससी)- घनश्याम दास
- बेलहर- ब्रज किशोर पंडित
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
बिहार
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL