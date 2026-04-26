जमुई: तेल खत्म होने से एंबुलेंस में हुई थी मरीज मौत, अब DM और सिविल सर्जन ने लिया बड़ा ऐक्शन

बिहार के जमुई में एक मरीज की एंबुलेंस में मौत हो गई थी. एंबुलेंस में तेल खत्म होने के चलते मरीज को पटना नहीं लाया जा सका था. पेट्रोल खत्म होने के चलते गाड़ी बीच रास्ते में बंद गई और देर होने से मरीज की जान चली गई. इस घटना के चलते स्वास्थ्य विभाग की काफी किरकिरी हुई थी. अब इस मामले में जमुई के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन ने बड़ा ऐक्शन लिया है.

डीएम ने दिया एफआईआर का निर्देश

मीडिया में खबर आने के बाद इस पूरे मामले में जांच तेज हो गई है. जमुई के जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. डीएम ने नियमानुसार सभी संबंधितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश जारी किया है.

सीएस ने की स्पष्टीकरण की मांग

वहीं जमुई के सिविल सर्जन-सह-जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव ने एंबुलेंस सेवा प्रदाता एलेंसी जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के क्लस्टर लीडर से इस मामले में तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है. साथ ही पूछा गया है कि इस अतिगंभीर लापरवाही के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.

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बता दें कि कई बीते शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को यह खबर सामने आई थी कि इलाज के लिए जमुई से पटना लाए जा रहे एक मरीज की रास्ते में ही एंबुलेंस का तेल खत्म हो जाने से मौत हो गई. मरीज के परिजनों के अनुसार 75 वर्षीय धीरज रविदास की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. पहले झाझा में प्राथमिक उपचार हुआ और उसके बाद मरीज को जमुई सदर अस्पताल लाया गया था. यहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था.

परिजनों का आरोप है कि सिकंदरा के समीप एंबुलेंस का तेल खत्म हो गया और वाहन बीच सड़क पर खड़ा हो गया. चालक ने तेल लाने में देरी की और भीषण गर्मी के बीच मरीज की हालत बिगड़ती गई. अंततः उसकी मौत हो गई. अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन दोनों के स्तर से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है. देखना होगा कि जांच के बाद किस-किस पर कार्रवाई होती है.

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