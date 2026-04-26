हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई: तेल खत्म होने से एंबुलेंस में हुई थी मरीज मौत, अब DM और सिविल सर्जन ने लिया बड़ा ऐक्शन

जमुई: तेल खत्म होने से एंबुलेंस में हुई थी मरीज मौत, अब DM और सिविल सर्जन ने लिया बड़ा ऐक्शन

Jamui News in Hindi: शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को यह खबर सामने आई थी कि जमुई से पटना लाए जा रहे एक मरीज की एंबुलेंस में मौत हो गई थी. अब देखना होगा कि जांच के बाद किस-किस पर कार्रवाई होती है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Apr 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के जमुई में एक मरीज की एंबुलेंस में मौत हो गई थी. एंबुलेंस में तेल खत्म होने के चलते मरीज को पटना नहीं लाया जा सका था. पेट्रोल खत्म होने के चलते गाड़ी बीच रास्ते में बंद गई और देर होने से मरीज की जान चली गई. इस घटना के चलते स्वास्थ्य विभाग की काफी किरकिरी हुई थी. अब इस मामले में जमुई के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन ने बड़ा ऐक्शन लिया है. 

डीएम ने दिया एफआईआर का निर्देश

मीडिया में खबर आने के बाद इस पूरे मामले में जांच तेज हो गई है. जमुई के जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. डीएम ने नियमानुसार सभी संबंधितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश जारी किया है.

सीएस ने की स्पष्टीकरण की मांग

वहीं जमुई के सिविल सर्जन-सह-जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव ने एंबुलेंस सेवा प्रदाता एलेंसी जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के क्लस्टर लीडर से इस मामले में तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है. साथ ही पूछा गया है कि इस अतिगंभीर लापरवाही के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.

यह भी पढ़ें- 'आम आदमी पार्टी ने जो पाप…', BJP का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कर दी 'शीशमहल' की बात

बता दें कि कई बीते शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को यह खबर सामने आई थी कि इलाज के लिए जमुई से पटना लाए जा रहे एक मरीज की रास्ते में ही एंबुलेंस का तेल खत्म हो जाने से मौत हो गई. मरीज के परिजनों के अनुसार 75 वर्षीय धीरज रविदास की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. पहले झाझा में प्राथमिक उपचार हुआ और उसके बाद मरीज को जमुई सदर अस्पताल लाया गया था. यहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था.

परिजनों का आरोप है कि सिकंदरा के समीप एंबुलेंस का तेल खत्म हो गया और वाहन बीच सड़क पर खड़ा हो गया. चालक ने तेल लाने में देरी की और भीषण गर्मी के बीच मरीज की हालत बिगड़ती गई. अंततः उसकी मौत हो गई. अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन दोनों के स्तर से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है. देखना होगा कि जांच के बाद किस-किस पर कार्रवाई होती है.

यह भी पढ़ें- जैसे AAP के 7 सांसद टूटे वैसे बिहार कांग्रेस के 6 विधायक BJP के साथ जाएंगे? पार्टी का बयान आया

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Jamui BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
जमुई: तेल खत्म होने से एंबुलेंस में हुई थी मरीज मौत, अब DM और सिविल सर्जन ने लिया बड़ा ऐक्शन
जमुई: तेल खत्म होने से एंबुलेंस में हुई थी मरीज मौत, अब DM और सिविल सर्जन ने लिया बड़ा ऐक्शन
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेताया, 'एक महीने से अधिक अगर फाइल रखी तो…'
CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेताया, 'एक महीने से अधिक अगर फाइल रखी तो…'
बिहार
जैसे AAP के 7 सांसद टूटे वैसे बिहार कांग्रेस के 6 विधायक BJP के साथ जाएंगे? पार्टी का बयान आया
जैसे AAP के 7 सांसद टूटे वैसे बिहार कांग्रेस के 6 विधायक BJP के साथ जाएंगे? पार्टी का बयान आया
बिहार
कैबिनेट विस्तार पर विजय चौधरी ने दिए संकेत, निशांत को लेकर कहा- 'कार्यकर्ता चाहते हैं कि…'
कैबिनेट विस्तार पर विजय चौधरी ने दिए संकेत, निशांत को लेकर कहा- 'कार्यकर्ता चाहते हैं कि…'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
आईपीएल 2026
Watch: अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
बॉलीवुड
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
विश्व
व्हाइट हाउस डिनर प्रोग्राम में जिस सीक्रेट सर्विस ने बचाई ट्रंप की जान, वो कैसे करती है काम? जानें एक-एक डिटेल
व्हाइट हाउस डिनर प्रोग्राम में जिस सीक्रेट सर्विस ने बचाई ट्रंप की जान, वो कैसे करती है काम? जानें एक-एक डिटेल
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
हेल्थ
Summer Stomach Infection: क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget