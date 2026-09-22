जमुई एनकाउंटर पर ललन सिंह बोले, 'सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार के...'

बिहार के जमुई जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और उसके दोस्त से अभद्र व्यवहार के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की. मुख्य आरोपी नंदन यादव और एक अन्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हुआ है. इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने छात्रा के साथ हुई घटना को दुखद बताते हुए विरोधी दलों के नेताओं को घेरा है. उन्होंने कहा कि कुछ 'राजनीतिक वीर' इस घटना को लेकर सियासत करने में लगे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है. उन्होंने 2005 के पहले के बिहार का भी जिक्र किया.

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, ''जमुई में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना हुई वो काफी दुखदाई थी. रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, लेकिन उस घटना के बाद बिहार के कुछ राजनीतिक वीरों ने राजनीति शुरू कर दी. उनको शायद यह पता नहीं है कि बिहार में कानून का राज है. यह कानून का राज नीतीश कुमार ने 2006 में लागू किया था और तब से बिहार में कानून का राज है. आज भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार नीतीश जी के उसी सिद्धांत पर कानून के राज को स्थापित करने में लगी है."

'राजनीतिक वीरों से आग्रह है वो 2005 के पहले का बिहार याद करें'

उन्होंने आगे कहा, ''आज पुलिस प्रशासन ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में घटना करने वाले लोग अगर घटना करेंगे तो पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगी. अपराधियों को उनकी जगह पर पहुंचाएंगे तो इसलिए हम उन राजनीतिक वीरों से यह आग्रह करेंगे कि जरा 2005 के पहले का बिहार याद कर लीजिए. सूर्यास्त के बाद कोई निकलना नहीं चाहते थे. कोई बहू बेटी नहीं निकलती थी.

पीड़ित परिवार के साथ हम सब खड़े हैं- ललन सिंह

ललन सिंह ने ये भी कहा कि अगर पहले कोई घटना घटती थी तो कोई पूछने वाला नहीं था. आज कानून का राज है और पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है. पीड़ित परिवार के साथ हम सब खड़े हैं, सरकार खड़ी है और उनको भरोसा होना चाहिए कि बिहार में सम्राट चौधरी जी की सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी और अपराधियों को उनकी जगह पर पहुंचाएगी.

पुलिस एनकाउंटर में नंदन यादव जख्मी

बता दें कि जमुई की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के साथ मुठभेड़ में घटना का मुख्य आरोपी नंदन यादव जख्मी हो गया है. पुलिस के मुताबिक उसके पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. उसके पैर की हड्डी टूटने की बात सामने आई है और उसका भी इलाज कराया जा रहा है.

19 सितंबर की शाम का मामला

पुलिस के मुताबिक, जमुई के मड़वा पहाड़ी इलाके में 19 सितंबर की शाम एक नाबालिग छात्रा और उसके दोस्त को कुछ युवकों ने रोक लिया था. इस दौरान छात्रा के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और छेड़खानी की गई जबकि उसके साथ मौजूद युवक के साथ भी मारपीट की गई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

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