इंडिगो संकट के बीच पटना एयरपोर्ट पर हालात सामान्य होने की ओर, आज भी 10 उड़ानें रद्द

देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्री जहां परेशान रहे, वहीं पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (जेपीएनआई) पर बुधवार (10 दिसंबर) को स्थिति पहले की तुलना में काफी हद तक सामान्य दिखाई दी. हवाईअड्डे प्रशासन का दावा है कि यात्रियों की शिकायतों का समाधान कर लिया गया है और अब हालात नियंत्रण में हैं.

हवाईअड्डे के निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी ने बताया कि बुधवार को पटना आने-जाने वाली कुल 10 उड़ानें रद्द की गईं. इनमें से किन उड़ानों का संबंध इंडिगो से था, इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा. हालांकि, यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब इंडिगो ने देश के कई प्रमुख हवाईअड्डों दिल्ली, मुंबई सहित कुल 220 उड़ानें रद्द कर दी थीं. एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने बयान जारी कर यह आश्वासन दिया था कि परिचालन जल्द सामान्य हो जाएगा, लेकिन कई शहरों में यात्रियों को अब भी असुविधा का सामना करना पड़ा.

पटना हवाई अड्डे पर स्थिति दिखी बेहतर- चंद्र प्रताप द्विवेदी

पटना हवाईअड्डे पर हालांकि स्थिति बेहतर दिखी. द्विवेदी ने कहा कि दिनभर कुछ व्यवधान जरूर हुए, लेकिन कुल मिलाकर हालात नियंत्रण में रहे और यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. उनका कहना था कि यात्री अब संतुष्ट हैं, उन्हें किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है. यह स्थिति तब संभव हुई जब हवाईअड्डा प्रबंधन, इंडिगो के स्थानीय अधिकारी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों ने मिलकर यात्रियों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयास किए.

पांच आगमन और पांच प्रस्थान उड़ानें की गईं रद्द- द्विवेदी

निदेशक ने यह स्वीकार किया कि जेपीएनआई हवाईअड्डा भी प्रभावित हुआ है. बुधवार को पांच आगमन और पांच प्रस्थान उड़ानें रद्द की गईं, जिससे कुछ यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा. हालांकि, हवाईअड्डा अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को समय पर सूचना देने और सहायता मुहैया कराने का हर संभव प्रयास किया गया.

15 दिसंबर तक स्थिति पूरी तरह हो जाएगी सामान्य- द्विवेदी

द्विवेदी ने आगे उम्मीद जताई कि 15 दिसंबर तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी. उन्होंने कहा कि एयरलाइन और हवाईअड्डा प्रबंधन दोनों इस दिशा में काम कर रहे हैं और यात्रियों को होने वाली असुविधा न्यूनतम रखने का प्रयास जारी है.

देशभर में जारी उड़ान रद्दीकरण के बीच पटना हवाईअड्डे का यह सामान्य हो गया वातावरण यात्रियों के लिए राहत की खबर है. इसके बावजूद, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने उड़ान की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

ये भी पढ़िए- Maharashtra: शिवसेना कार्यकर्ता के पिता की सर्जरी के बाद मौत, समर्थकों ने अस्पताल में काटा बवाल