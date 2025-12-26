भारतीय रेलवे से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आज शुक्रवार सफर पहले से महंगा हो गया है. रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी का फैसला चार दिन पहले लेते हुए लेटर भी जारी कर दिया था. जिसमें कहा गया था कि 26 दिसंबर से रेल किराया की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी. जो आज 12 बजे रात्रि के बाद से प्रभावी हो गया है.

आज 12:00 के बाद जो भी टिकट की बिक्री होगी इसमें 215 किलो के किलोमीटर के बाद नई दरों के हिसाब से टिकट दिया जाएगा जो पहले से बुक किया हुआ है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है.

इस नए किराए का असर जन शताब्दी, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों से लेकर हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेनों तक देखने को मिलेगा. खासतौर पर 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाले यात्रियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

रेलवे का आज से महंगा हुआ किराया

नई व्यवस्था के तहत साधारण बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों को एक पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया देना तो स्लीपर थ्री टायर या वातानुकूलित (AC) श्रेणी में यात्रा करने वालों को प्रति किलोमीटर दो पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे. इसमें पटना से बिहार के अंदर भी कई जिले में जाने के लिए अतिरिक्त किराया देना होगा.

पटना से पूर्णिया कटिहार करीब 300 किलोमीटर है जबकि किशनगंज साढ़े तीन सौ किलोमीटर है तो भागलपुर करीब ढाई सौ किलोमीटर है. तो पटना या हाजीपुर से इन जगहों पर जाने के लिए अतिरिक्त किराया देना होगा और यात्रियों को लगभग 10 रुपये का अधिक बोझ पड़ेगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि 215 किलोमीटर से कम दूरी तय करने वाले यात्रियों और मंथली सीजन टिकट (MST) धारकों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

दूरी और श्रेणी के आधार पर तय की गई बढ़ोतरी

इसके अलावा किराया बढ़ोतरी का असर प्रमुख रूटों पर साफ नजर आएगा. जिसमें पटना से कोलकाता और पटना से दिल्ली जैसे व्यस्त मार्गों पर सफर करने वालों को अब 10 रुपये से लेकर 55 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी दूरी और श्रेणी के आधार पर तय की गई है, ताकि लंबे सफर में परिचालन लागत की भरपाई की जा सके.

पिछले 10 वर्षों में बढ़ा रेलवे का विस्तार

रेलवे का तर्क है कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का विस्तार और कामकाज काफी बढ़ा है. कर्मचारियों का खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. पेंशन खर्च 60 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है. वर्ष 2024-25 में रेलवे का कुल संचालन खर्च 2.63 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. यही कारण है कि बढ़ते वित्तीय दबाव को संभालने के लिए रेलवे माल ढुलाई बढ़ाने और यात्री किराए में न्यूनतम संशोधन का रास्ता अपना रहा है.

आधुनिक ट्रेनों के संचालन पर बढ़ रहा खर्च लगातार

इसके साथ ही ईंधन, रखरखाव, ट्रैक सुधार और आधुनिक ट्रेनों के संचालन पर खर्च लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में किराया संशोधन जरूरी हो गया था. इसके बावजूद, आम यात्रियों और रोजाना सफर करने वालों को राहत देने के लिए कम दूरी और सीजन टिकट को इससे बाहर रखा गया है. राखी रेलवे ने यह दावा किया है कि आज के इस किराया बढ़ोतरी से करीब 600 करोड़ रुपए का मुनाफा रेलवे को होगा.

