इंडिया एआई समिट 2026: पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, 250 करोड़ होंगे खर्च, और भी बहुत कुछ

दुनिया के सबसे बड़े एआई आयोजन 'India AI Impact Summit and Expo 2026' में बिहार ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाते हुए 468 करोड़ के निवेश संबंधी एमओयू (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर किया है. मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को सम्मेलन के दूसरे दिन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित पांच दिवसीय समिट के दौरान बिहार सरकार ने कई वैश्विक कंपनियों और आईआईटी पटना (IIT Patna) के साथ समझौता किया.

सबसे अहम घोषणा आईआईटी पटना में 250 करोड़ की लागत से रिसर्च पार्क की स्थापना की रही. इसके साथ ही 60 करोड़ की लागत से बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा. इस पहल से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 10 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. वहीं 50 हजार से अधिक युवाओं को एआई आधारित स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री ने किया बिहार पवेलियन का उद्घाटन

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समिट में आज (मंगलवार) बिहार राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए. साथ ही बिहार सरकार की सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्रेयसी सिंह, उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल और राज्यसभा के सदस्य संजय कुमार झा भी शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "जैसे भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक एजेंडा सेट कर रहा है, वैसे ही बिहार पूर्वोत्तर भारत का टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. रिसर्च पार्क और एआई CoE राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय अवसर देंगे."

रिसर्च पार्क से मिलेगा स्टार्टअप को बूस्ट

आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने कहा, "250 करोड़ का रिसर्च पार्क बिहार में उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सेतु का काम करेगा. यहां इनोवेशन लैब, स्टार्टअप स्पेस और एडवांस्ड रिसर्च सुविधाएं विकसित की जाएंगी."

समिट में बिहार की सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है. आने वाले वर्षों में यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभा सकता है.