हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया एआई समिट 2026: पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, 250 करोड़ होंगे खर्च, और भी बहुत कुछ

इंडिया एआई समिट 2026: पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, 250 करोड़ होंगे खर्च, और भी बहुत कुछ

India AI Impact Summit and Expo 2026: रिसर्च पार्क के साथ 60 करोड़ की लागत से बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा. इससे रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Feb 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे बड़े एआई आयोजन 'India AI Impact Summit and Expo 2026' में बिहार ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाते हुए 468 करोड़ के निवेश संबंधी एमओयू (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर किया है. मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को सम्मेलन के दूसरे दिन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित पांच दिवसीय समिट के दौरान बिहार सरकार ने कई वैश्विक कंपनियों और आईआईटी पटना (IIT Patna) के साथ समझौता किया.

सबसे अहम घोषणा आईआईटी पटना में 250 करोड़ की लागत से रिसर्च पार्क की स्थापना की रही. इसके साथ ही 60 करोड़ की लागत से बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा. इस पहल से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 10 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. वहीं 50 हजार से अधिक युवाओं को एआई आधारित स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री ने किया बिहार पवेलियन का उद्घाटन

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समिट में आज (मंगलवार) बिहार राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए. साथ ही बिहार सरकार की सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्रेयसी सिंह, उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल और राज्यसभा के सदस्य संजय कुमार झा भी शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "जैसे भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक एजेंडा सेट कर रहा है, वैसे ही बिहार पूर्वोत्तर भारत का टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. रिसर्च पार्क और एआई CoE राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय अवसर देंगे."

रिसर्च पार्क से मिलेगा स्टार्टअप को बूस्ट

आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने कहा, "250 करोड़ का रिसर्च पार्क बिहार में उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सेतु का काम करेगा. यहां इनोवेशन लैब, स्टार्टअप स्पेस और एडवांस्ड रिसर्च सुविधाएं विकसित की जाएंगी."

समिट में बिहार की सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है. आने वाले वर्षों में यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभा सकता है.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS India AI Summit 2026 India AI Impact Summit And Expo 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
इंडिया एआई समिट 2026: पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, 250 करोड़ होंगे खर्च, और भी बहुत कुछ
इंडिया एआई समिट 2026: पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, 250 करोड़ होंगे खर्च, और भी बहुत कुछ
बिहार
जेल से रिहा होने के बाद अजमेर दरगाह पर पहुंचे पप्पू यादव, बोले- 'मैं भिखारी बनकर...'
जेल से रिहा होने के बाद अजमेर दरगाह पर पहुंचे पप्पू यादव, बोले- 'मैं भिखारी बनकर...'
बिहार
बिहार: खुले में मांस बेचने पर लगी रोक तो गिरिराज सिंह ने किया स्वागत, सारे DM से कर दी बड़ी अपील
खुले में मांस बेचने पर लगी रोक तो गिरिराज सिंह ने किया स्वागत, सारे DM से कर दी बड़ी अपील
बिहार
CBSE की परीक्षा देने नहीं पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, प्रिंसिपल बोले, 'हम उम्मीद लगा रहे थे कि...'
बिहार: CBSE की परीक्षा देने नहीं पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, अब स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
SOLAR ECLIPSE से सावधान! शरीर में ये दिक्कत हो सकती है! | ABPLIVE
Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Emmanuel Macron India Visit LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget