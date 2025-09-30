Video: बिजली के तारों पर झूले, किए खतरनाक स्टंट, बिहार में खंभे पर चढ़े युवक, वीडियो वायरल

Bihar Viral Video: बिहार से स्टंट का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर ही आप डर जाएंगे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि कुछ युवा एक बिजली के खंभे की तारों पर लटकते हुए स्टंट कर रहे हैं. बिजली का खंभा एक नदी के ऊपर बना हुआ है.

कुछ युवा नदी में नहा रहे है तो वहीं कुछ बिजली के खंभे पर खड़े हुए है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बिजली की तार पर झूल रहा है, जो बेहद ही खतरनाक है. इस तरह की चीजें करने से सभी की जान भी जा सकती है. इस स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.

can you guess the state ?. pic.twitter.com/i0M3jPhmdZ — 𝑴𝒆𝒎𝒆𝒔𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 (@MemesNationwide) September 29, 2025

कुछ युवाओं ने बिजली की तार को पकड़ा

वायरल वीडियो में एक बड़ी सी नदी नजर आ रही है, जहां एक बिजली का बड़ा खंभा भी स्थित है. वहीं बहुत सारे युवा नदी में नहा रहे हैं तो कुछ बिजली के तार पर लटकते हुए नदी में छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ युवक तो सीधा बिजली के खंभे के ऊपर ही खड़े हुए है.

नीचे नदी में नहा रहे कुछ युवक बिजली की तार को पकड़े हुए है. इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अगर जरा भी करंट फैला तो इनकी जान किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी. इस तरह की हरकते करना जानलेवा साबित हो सकता है.

लोगों ने युवाओं पर गुस्सा जाहिर किया



वीडियो में एक युवक तो बिजली की तार पर लटक रहा है और साथ ही साथ स्टंट करते हुए अन्य लोगों को दिखा रहा है. बिजली के खंभे के कारण पानी में भी करंट फैल सकता है, जिसके कारण इन सभी लोगों की जान भी जा सकती है.

इस खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है. लोगों ने कहा कि इस तरह के बेवकूफी भरे स्टंट करना कितना गलत है. ये वीडियो एक बार फिर यह साबित करता है कि आज कल के युवा फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते है.