पूर्णिया में CM हिमंता का बड़ा हमला, राहुल गांधी को लेकर कह दी ये बात

बिहार के सीमांचल में डेमोग्राफी और वोटर लिस्ट का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. पूर्णिया में बुधवार (4 नवंबर 2026) को बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा निकाली गई. इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी शामिल हुए. उन्होंने मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने चुनावी हार को लेकर तंज कसा. साथ ही सीमांचल में बदलती जनसंख्या संरचना को देश के सामने बड़ी चुनौती बताया.

पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान से सुबह करीब साढ़े दस बजे पदयात्रा शुरू हुई. यह आरएन साह चौक तक पहुंची. इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज समेत सीमांचल के अलग-अलग इलाकों से हजारों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए. बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. पार्टी ने इस आयोजन के जरिए सीमांचल में अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाने की कोशिश की.

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सीमांचल के डेमोग्राफी बदलाव पर उठाए सवाल

पदयात्रा के बाद सभा को संबोधित करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने सीमांचल की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं. इनका सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया.

राहुल गांधी पर चुनावी हार को लेकर तंज

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए हिमंता ने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि राहुल गांधी ने चुनाव हारने का शतक बनाया है. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अब तक 112 चुनाव हार चुके हैं. सरमा ने कहा कि चुनाव में हार के बाद वोट चोरी को नया बहाना बनाया जा रहा है.

SIR और वोटर लिस्ट को लेकर कही यह बात

वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर भी हिमंता ने विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से औरंगजेब और बाबर जैसे नाम हटाए जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है. उन्होंने विपक्ष पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि देश में वोट चोरी नहीं हो रही है.

अपने संबोधन में सरमा ने राम मंदिर निर्माण और विकास की राजनीति का भी जिक्र किया. उन्होंने बीजेपी की विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने की अपील की. उनके बयान के बाद सीमांचल की राजनीति में डेमोग्राफी और SIR को लेकर बहस तेज होने के आसार हैं.

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