बिहार में हिजाब विवाद के बाद डॉ. नुसरत परवीन ने बुधवार, 7 जनवरी को नौकरी जॉइन कर ली थी लेकिन गुरुवार, 8 जनवरी को वह ड्यूटी पर नहीं आईं. आयुष चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन की पोस्टिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर, सबलपुर (फगुआ) में हुई है. उन्होंने खुद बीते दिन ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आज वह अस्पताल नहीं पहुंची.

डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर पर पटना सिविल सर्जन डॉ. अविनाश सिंह का बयान आया है. उन्होंने बताया है कि नुसरत परवीन अभी ड्यूटी पर नहीं आएंगी. उन्होंने लीव एप्लीकेशन डाल दी है, जिसमें निजी कारणों से छुट्टी लेने की बात कही गई है. उनकी जॉइनिंग हो गई है. उनको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर पूरे कागजात दे दिए गए हैं.

डॉक्टर अविनाश सिंह का कहना है कि नुसरत परवीन की जॉइनिंग हो गई है लेकिन अभी वह ड्यूटी पर नहीं आएंगी. उम्मीद करते हैं वह जल्द वापस आकर नौकरी जॉइन करें.

हिजाब विवाद के 24 दिन बाद ली थी नौकरी

बता दें, 24 दिनों के बाद बुधवार, 7 जनवरी को नुसरत परवीन ने नौकरी जॉइन की थी. वह पहले स्वास्थ्य विभाग पहुंची थीं. उसके बाद पटना सिविल सर्जन कार्यालय में जाकर अपना योगदान दिया था. उनकी पोस्टिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर सबलपुर में हुई है.

15 दिसंबर से शुरू हुआ हिजाब विवाद

15 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, जब नुसरत परवीन भी अपना जॉइनिंग लेटर लेने गई थीं. इस दौरान नीतीश कुमार ने स्टेज पर ही उनका हिजाब खींच दिया था. इसके बाद से मामला काफी तूल पकड़ा.

बताया गया कि घबराकर नुसरत कोलकाता चली गई हैं और नौकरी जॉइन नहीं करेगी. फिर, उन्हें 20 दिसंबर तक नौकरी जॉइन करनी थी, लेकिन उन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किया. इसके बाद 31 दिसंबर तक जॉइनिंग की डेट बढ़ा दी गई. तब भी उन्होंने नौकरी जॉइन नहीं. इसके बाद एक और बार जॉइनिंग डेट बढ़ाकर 7 जनवरी की गई. अब नुसरत ने जॉइनिंग तो स्वीकार कर ली, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं.

अब क्या करेंगी डॉ. नुसरत परवीन?

वह नौकरी पर क्यों नहीं आईं. इसका कोई जवाब भी नहीं दिया है. किसी को नहीं पता कि नुसरत परवीन ने यह फैसला क्यों लिया और आगे उनका अगला कदम क्या होगा?