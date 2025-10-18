बिहार चुनाव 2025: बिना अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने पर BJP नेता पर FIR, जानें क्या है पूरा मामला

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा सुरक्षा मामला सामने आया है. जमुई विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के दौरान बीजेपी विधायक श्रेसी सिंह के समर्थन में आए असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनुवाल का हेलीकॉप्टर बिना अनुमति के केकेएम कालेज में उतर गया. यह घटना प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बन गई.

जानकारी के अनुसार, बीजेपी के महामंत्री बृजनंदन सिंह ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए अनुमति जमुई पुलिस लाइन से ली थी. सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय मंत्री के लिए Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई थी और पुलिस लाइन में पर्याप्त पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे.

हेलीकॉप्टर का रुख अचानक बदला

हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था और अनुमति स्थल को देखते हुए हेलीकॉप्टर को पुलिस लाइन में ही उतरना था, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर का रुख बदल गया और केकेएम कालेज में उतर गया. इससे जिला प्रशासन और पुलिस के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया. केंद्रीय मंत्री को तुरंत सुरक्षा के बीच नामांकन स्थल तक लाया गया.

FIR दर्ज कर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

इस मामले में जमुई की अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने शुक्रवार रात टाउन थाना में बीजेपी के महामंत्री बृजनंदन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था का पालन नहीं किया गया.

इस मामले पर प्रशासन की क्या है प्रतिक्रिया

अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन गंभीर मामला है और प्रशासन इसे लेकर सख्त है. पुलिस लाइन में अनुमति लेकर सुरक्षा तैयार की गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर केकेएम कालेज में उतरने से सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई.

केंद्रीय मंत्री को नामांकन कार्यक्रम पर पहुंचाया

सभी सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्यवाही करते हुए केंद्रीय मंत्री को सुरक्षित रूप से नामांकन स्थल तक पहुंचाया. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए तत्काल अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया.