हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: बिना अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने पर BJP नेता पर FIR, जानें क्या है पूरा मामला

बिहार चुनाव 2025: बिना अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने पर BJP नेता पर FIR, जानें क्या है पूरा मामला

Bihar Election 2025: जमुई में बृजनंदन सिंह की अनुमति के बिना असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनुवाल का हेलीकॉप्टर केकेएम कालेज में उतरा. नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 09:02 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा सुरक्षा मामला सामने आया है. जमुई विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के दौरान बीजेपी विधायक श्रेसी सिंह के समर्थन में आए असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनुवाल का हेलीकॉप्टर बिना अनुमति के केकेएम कालेज में उतर गया. यह घटना प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बन गई.

जानकारी के अनुसार, बीजेपी के महामंत्री बृजनंदन सिंह ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए अनुमति जमुई पुलिस लाइन से ली थी. सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय मंत्री के लिए Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई थी और पुलिस लाइन में पर्याप्त पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे.

हेलीकॉप्टर का रुख अचानक बदला

हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था और अनुमति स्थल को देखते हुए हेलीकॉप्टर को पुलिस लाइन में ही उतरना था, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर का रुख बदल गया और केकेएम कालेज में उतर गया. इससे जिला प्रशासन और पुलिस के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया. केंद्रीय मंत्री को तुरंत सुरक्षा के बीच नामांकन स्थल तक लाया गया.

FIR दर्ज कर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

इस मामले में जमुई की अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने शुक्रवार रात टाउन थाना में बीजेपी के महामंत्री बृजनंदन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था का पालन नहीं किया गया.

इस मामले पर प्रशासन की क्या है प्रतिक्रिया

अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन गंभीर मामला है और प्रशासन इसे लेकर सख्त है. पुलिस लाइन में अनुमति लेकर सुरक्षा तैयार की गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर केकेएम कालेज में उतरने से सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई.

केंद्रीय मंत्री को नामांकन कार्यक्रम पर पहुंचाया

सभी सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्यवाही करते हुए केंद्रीय मंत्री को सुरक्षित रूप से नामांकन स्थल तक पहुंचाया. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए तत्काल अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया.

Published at : 18 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Jamui Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Former CM Sarbananda Sonuwal
विश्व
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
