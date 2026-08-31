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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'शुद्धिकरण' पर सियासत! गिरिराज बोले- 'राहुल गांधी...', LJPR का स्टैंड क्या?

'शुद्धिकरण' पर सियासत! गिरिराज बोले- 'राहुल गांधी...', LJPR का स्टैंड क्या?

'शुद्धिकरण' विवाद पर अरुण भारती ने चिराग पासवान का बचाव किया है जबकि गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी नाटक न करें.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Aug 2026 04:36 PM (IST)
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में ‘शुद्धिकरण’ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी का मुद्दा बन गया है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने उनका बचाव किया. वहीं, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा और उन्हें विपक्ष के जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाने की नसीहत दी.

अरुण भारती ने कहा कि हल्द्वानी की घटना निंदनीय है, लेकिन चिराग पासवान की चिंता किसी खास पार्टी या नेता के पक्ष या विरोध में नहीं है. उनका उद्देश्य समाज में मौजूद जातिवादी सोच को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि जब चिराग पासवान इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हैं तो उसका मकसद किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ऐसी मानसिकता का विरोध करना होता है. अरुण भारती ने कहा कि समाज में ऐसी सोच को खत्म करने की जरूरत है.

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अमित शाह से जुड़ी पुरानी घटनाओं का किया जिक्र

अरुण भारती ने अपने बयान में वर्ष 2016 और 2020 की घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि 2016 में अमित शाह के हरिद्वार दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच का 'शुद्धिकरण' किया था. उन्होंने इस घटना की भी निंदा की. भारती ने कहा कि 2020 में कोलकाता में अमित शाह के एक कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन की ओर से कथित तौर पर गोबर और गंगाजल से मंच को शुद्ध किया गया था. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चाहे किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ हों, उनकी निंदा होनी चाहिए.

राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर गिरिराज का हमला

वहीं, 'शुद्धिकरण' विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने भी राहुल गांधी के दबाव में सदन में कथित अपमान का मुद्दा उठाया. गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता की इस मामले में भूमिका नहीं थी. उनके मुताबिक, वहां अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चे मौजूद थे. उन्होंने सवाल किया कि क्या SC समुदाय के लोगों को रीति-रिवाज या प्रार्थना करने से रोका जा सकता है?

‘राहुल गांधी नाटकबाजी बंद करें’

गिरिराज सिंह ने 'शुद्धिकरण' के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बात आखिर आई कहां से? उन्होंने राहुल गांधी से इस तरह की 'नाटकबाजी' बंद करने और विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाने को कहा. इस पूरे विवाद के बीच दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं. चिराग पासवान के बयान का उनकी पार्टी बचाव कर रही है, जबकि भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. ऐसे में ‘शुद्धिकरण’ विवाद आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है.

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में दलित समाज से जुड़े अमित कुमार और विनोद आर्य की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है. दरअसल, हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हुए 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान को लेकर राहुल गांधी कई बयान दिए थे. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने इस धार्मिक अनुष्ठान और सफाई को जातिगत रंग दिया और दलित समाज की भावनाओं को आहत किया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 31 Aug 2026 04:36 PM (IST)
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