'शुद्धिकरण' पर सियासत! गिरिराज बोले- 'राहुल गांधी...', LJPR का स्टैंड क्या?

उत्तराखंड के हल्द्वानी में ‘शुद्धिकरण’ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी का मुद्दा बन गया है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने उनका बचाव किया. वहीं, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा और उन्हें विपक्ष के जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाने की नसीहत दी.

अरुण भारती ने कहा कि हल्द्वानी की घटना निंदनीय है, लेकिन चिराग पासवान की चिंता किसी खास पार्टी या नेता के पक्ष या विरोध में नहीं है. उनका उद्देश्य समाज में मौजूद जातिवादी सोच को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि जब चिराग पासवान इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हैं तो उसका मकसद किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ऐसी मानसिकता का विरोध करना होता है. अरुण भारती ने कहा कि समाज में ऐसी सोच को खत्म करने की जरूरत है.

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अमित शाह से जुड़ी पुरानी घटनाओं का किया जिक्र

अरुण भारती ने अपने बयान में वर्ष 2016 और 2020 की घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि 2016 में अमित शाह के हरिद्वार दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच का 'शुद्धिकरण' किया था. उन्होंने इस घटना की भी निंदा की. भारती ने कहा कि 2020 में कोलकाता में अमित शाह के एक कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन की ओर से कथित तौर पर गोबर और गंगाजल से मंच को शुद्ध किया गया था. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चाहे किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ हों, उनकी निंदा होनी चाहिए.

#WATCH | Delhi: On Union Minister Chirag Paswan's statement regarding purification row, Lok Janshakti Party (Ram Vilas) MP Arun Bharti says, "...The Haldwani incident is condemnable, but tell me, when our leader expresses concern, is it for a specific party or a specific leader?… pic.twitter.com/2VWuZp3B2w — ANI (@ANI) August 31, 2026

राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर गिरिराज का हमला

वहीं, 'शुद्धिकरण' विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने भी राहुल गांधी के दबाव में सदन में कथित अपमान का मुद्दा उठाया. गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता की इस मामले में भूमिका नहीं थी. उनके मुताबिक, वहां अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चे मौजूद थे. उन्होंने सवाल किया कि क्या SC समुदाय के लोगों को रीति-रिवाज या प्रार्थना करने से रोका जा सकता है?

‘राहुल गांधी नाटकबाजी बंद करें’

गिरिराज सिंह ने 'शुद्धिकरण' के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बात आखिर आई कहां से? उन्होंने राहुल गांधी से इस तरह की 'नाटकबाजी' बंद करने और विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाने को कहा. इस पूरे विवाद के बीच दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं. चिराग पासवान के बयान का उनकी पार्टी बचाव कर रही है, जबकि भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. ऐसे में ‘शुद्धिकरण’ विवाद आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है.

#WATCH | Delhi: On the FIR filed against Rahul Gandhi regarding the 'purification' controversy, Union Minister Giriraj Singh says, "Mallikarjun Kharge also raised the issue of the alleged insult in the House, acting under pressure from Rahul Gandhi. JP Nadda took cognisance of… pic.twitter.com/puKrr35DkB — ANI (@ANI) August 31, 2026

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में दलित समाज से जुड़े अमित कुमार और विनोद आर्य की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है. दरअसल, हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हुए 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान को लेकर राहुल गांधी कई बयान दिए थे. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने इस धार्मिक अनुष्ठान और सफाई को जातिगत रंग दिया और दलित समाज की भावनाओं को आहत किया है.

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