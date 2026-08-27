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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहाजीपुर: गंगा का पानी बढ़ा, बांध पर सैकड़ों परिवार शिफ्ट

हाजीपुर: गंगा का पानी बढ़ा, बांध पर सैकड़ों परिवार शिफ्ट

वैशाली के खड़गपुर गांव में गंगा का पानी घुसने से 104 परिवार 8 दिन से बांध पर टेंट में रह रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन से अब तक पर्याप्त राहत नहीं मिली.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क |  Updated at : 27 Aug 2026 05:55 PM (IST)
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बिहार में गंगा के उफान ने वैशाली जिले के देसरी प्रखंड के खड़गपुर गांव में तबाही मचा दी है. गंगा का पानी गांव में घुसने से बड़ी संख्या में घर जलमग्न हो गए हैं. हालात ऐसे हैं कि करीब 104 परिवार पिछले आठ दिनों से अपना घर छोड़कर बांध पर टेंटनुमा झोपड़ियां बनाकर रहने को मजबूर हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक, 19 अगस्त की रात गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. देखते ही देखते बाढ़ का पानी खड़गपुर गांव के घरों में घुसने लगा. पानी बढ़ता देख लोगों ने बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों के साथ घर छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर रुख किया. गांव में पानी भरने के बाद ग्रामीणों ने बांध को ही अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया. परिवारों ने प्लास्टिक और तिरपाल की मदद से टेंटनुमा घर तैयार किए हैं. इन्हीं में पिछले आठ दिनों से लोग रहने को मजबूर हैं.

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आठ दिन से बांध पर डेरा, नहीं मिली राहत

बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि आठ दिन बीतने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुध लेने कोई ठोस मदद नहीं पहुंची है. लोगों का कहना है कि खाने-पीने के सामान की समस्या बनी हुई है. पीने के साफ पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. ग्रामीणों के मुताबिक, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. खुले में रहने के कारण बीमारी का खतरा भी बना हुआ है. वहीं, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना भी चुनौती बन गया है.

प्रशासन से मदद की गुहार

बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि घरों में पानी भरे होने के कारण वे वापस नहीं लौट सकते. अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो बांध पर बना अस्थायी आशियाना भी खतरे में पड़ सकता है. ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है. बाढ़ पीड़ितों ने भोजन, पीने का पानी, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जरूरी सुविधाएं तथा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की भी मांग की है.

बाढ़ पीड़ित बोले- घर छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर

ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है. घर और सामान पानी में डूबने के बाद अब बांध पर किसी तरह दिन-रात गुजार रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अभी तक पर्याप्त राहत व्यवस्था नहीं की गई है. फिलहाल खड़गपुर गांव में बाढ़ की स्थिति को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है. लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव की व्यवस्था करेगा.

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: संकट बाकी! सम्राट सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Published at : 27 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Hajipur News BIHAR NEWS
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