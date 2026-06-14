पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. प्रिंस यादव के मौत की खबर सुनते ही सहरसा के धमसैना स्थित रौशन आनंद के पैतृक घर पर मातम पसरा हुआ हुआ. घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है. प्रिंस यादव के मौत की खबर सुनते ही घर पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है.

जानकारी अनुसार प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर गए हुए थे जहां एक होटल में संदिग्ध स्थिति में उनका बॉडी बरामद किया गया. परिजनों का कहना है कि शोशल मीडिया के माध्यम से प्रिंस की मौत की खबर मिली जिसके बाद प्रिंस के परिजन यहाँ से नेपाल के लिए निकल पड़े.

झूठे मुकदमे की वजह से प्रिंस गया था नेपाल- परिजन

परिजनों का कहना है कि नेपाल पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है. फिलहाल नेपाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा. इधर परिजनों का यह भी आरोप है कि कोचिंग वाले मामले में प्रिंस यादव पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था जिसकी वजह से प्रिंस नेपाल चला गया.

मृतक प्रिंस यादव के चाचा ने क्या कहा?

मृतक प्रिंस यादव के चाचा मनोज कुमार ने बताया, ''प्रिंस की मौत की सूचना इंटरनेट के जरिए मिली. वो नेपाल के होटल में था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण उसे विराटनगर अस्पताल लाया गया. उसके साथ पांच लड़के हैं. पुलिस ने उन सभी को हिरासत में लिया है. वो बिल्कुल स्वस्थ था, उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी. बड़े रोशन आनंद हैं और छोटे भाई प्रिंस यादव थे. रोशन आनंद का काम पढ़ाना था और प्रिंस वहां व्यवस्थापक थे.

उन्होंने ये भी कहा कि प्रिंस के नेपाल जाने का एकमात्र कारण है कि फर्जी मुकदमा कर दिया गया. ये लड़का डरकर पटना से निकल गया. उसकी मौत की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा. अभी किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है. न्याय पर भरोसा है.

प्रिंस यादव के लिए पूरा समाज रो रहा- परिजन

प्रिंस यादव की मौत पर उनके एक परिजन राजीव कुमार ने कहा, ''इस बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं. सोशल मीडिया से पता चला है कि नेपाल में ऐसी घटना घट गई है. प्रिंस यादव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है. इस घटना से हमलोग दुखी हैं. उसके लिए पूरा समाज रो रहा है. उसकी मौत कैसे हुई है, ये तो जांच का विषय है. सभी लोग रो रहे हैं. पूरा समाज मायूस है.''

'जो भी दोषी हो उसे कड़ी सजा मिले'

एक स्थानीय निवासी ने बताया, ''प्रिंस यादव की मौत के बारे में मीडिया से हमलोगों को पता चला. नेपाल में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई है. अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, किसका हाथ है, ये अभी पता नहीं चल पा रहा है लेकिन प्रिंस बहुत ही अच्छा और समाजिक समरसता रखने वाला लड़का था. उसकी मौत से हमारे समाज को बहुत बड़ा अघात लगा है. इसमें जिसका भी हाथ हो, सरकार जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दे.

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