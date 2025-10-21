बिहार के गोपालगंज पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. ये लोग लम्बे समय से लोगों को अलग-अलग तरीकों से ठगी करते थे. थाना कविलासपुर पुलिस ने 17 अक्टूबर की रात ये कार्रवाई की थी. जिसमें एक करोड़ से अधिक का कैश और एटीएम कार्ड और दस्तावेज बरामद हुए.

पुलिस के मुताबिक ये गैंग काफी समय से सक्रिय था. ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है. इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

अलग-अलग बैंक खातों में मंगवाते थे पैसे

डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने बताया कि जिस व्यक्ति के घर छापेमारी की गई, वह पहले चाय की दुकान चलाता था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह साइबर ठगी के जरिए अलग-अलग बैंक खातों में पैसे मंगवाता था और फिर कैश के रूप में लेनदेन करता था. पुलिस को अंदेशा है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है.

एक करोड़ कैश-85 एटीएम बरामद

पुलिस ने एक मकान से कुल 1, करोड़ 05 लाख 49,850 रुपये नकद जब्त किए. 85 एटीएम कार्ड, 75 बैंक पासबुक, 28 चेकबुक, आधार कार्ड, दो लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन और एक कार भी कब्जे में ली है. मौके से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. गिरोह फर्जी कॉल, ऑनलाइन फ्रॉड और खाते के विवरण हासिल कर ठगी का काम कर रहा था. पुलिस ने जब्त एटीएम कार्ड व पासबुक के जरिए खातों की लेनदेन जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. साइबर सेल और स्थानीय थाना पुलिस मिलकर गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी है.

डीएसपी ने कहा कि यह बरामदगी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है और प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, आगे की कार्रवाई के लिए अन्य जिलों और साइबर क्राइम यूनिट से भी समन्वय किया जा रहा है.

बढ़ सकती हैं गिरफ्तारियां

पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े खातों की भी जांच की जा रही है. गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ में नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.