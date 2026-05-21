गोपालगंज: 27 घंटे से लापता था मासूम बच्चा, कार में शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में गुरुवार (21 मई) की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. यहां एक बंद कार के भीतर से आठ वर्षीय मासूम बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. भटवलिया गांव के निवासी गुड्डू यादव के आठ वर्षीय पुत्र अनुज कुमार बुधवार से गायब था. शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गयी.

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, मासूम अनुज बुधवार की दोपहर से ही अचानक लापता हो गया था. परिजन अपने स्तर पर लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे. रिश्तेदारों और आस-पड़ोस में भी तलाश की गई लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. इसी बीच गुरुवार की शाम करीब चार बजे अनुज के दादा घर के पास गोबर फेंकने जा रहे थे. तभी अचानक उनकी नजर घर के बाहर खड़ी एक बंद कार पर पड़ी. जब उन्होंने कार के अंदर झांका, तो उनके होश उड़ गये.

कार में बच्चे का शव मिलते ही परिवार में कोहराम

कार के भीतर मासूम अनुज का बेजान शरीर पड़ा हुआ था. बच्चे का शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. माता-पिता और परिजनों की चीख-पुकार से पूरा गांव गमगीन हो गया. देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. घटना की सूचना तुरंत मीरगंज पुलिस को दी गई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मीरगंज थाने की सब इंस्पेक्टर अरुणा राणा और एफएसएल की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची.

कार के अंदर लॉक होने से बच्चे की मौत या हत्या?

घटना को लेकर पुलिस दो बिंदुओं पर जांच कर रही है. आशंका है कि बच्चा खेलते हुए कार के अंदर चला गया और गेट लॉक हो गया. वह बाहर नहीं निकल सका और दम घुटने से उसकी मौत हो गयी. या किसी ने गला दबाकर मारने के बाद उसे कार में रखकर लॉक कर दिया. पुलिस दोनों प्वाइंट पर गंभीरता से जांच कर रही है.

FSL की टीम ने घटना स्थल का किया दौरा

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल की घेराबंदी की और वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किये. एफएसएल की टीम को बुला लिया गया. इसके बाद शव को कार से निकालकर पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि बच्चा कार के अंदर कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.