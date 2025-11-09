हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा

बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा

Gopalganj News: गोपालगंज के जादोपुर मोड़ पर रविवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोग जख्मी हो गए. लेकिन अफवाह उड़ी कि पुलिस की गाड़ी से तीन लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बवाल हुआ.

By : अवधेश कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 11:50 PM (IST)
Preferred Sources

गोपालगंज में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत की अफवाह के बाद लोग भड़क गए और पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी को फूंक दिया. गाड़ी धूं-धूं कर जल गई और तनावपूर्ण माहौल बन गया. उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े. पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में करने का दावा किया है. 

सूचना मिलते ही घटना स्थल पर खुद एसपी अवधेश दीक्षित पहुंचे. फिलहाल पुलिस ने एनएच-27 पर गाड़ियों का परिचालन शुरू करा दिया है. आरोपियों की पहचान की जा रही है. वहीं कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

पुलिस की गाड़ी से मौत की उड़ी थी अफवाह

एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया, ''नगर थाना क्षेत्र के जादोपुर चौक के पास सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो से तीन लोग जख्मी हुए. उस गाड़ी का पीछा सदर इंस्पेक्टर की गाड़ी कर रही थी. इसी दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पुलिस की गाड़ी से तीन लोगों की मौत हो गयी है, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और पुलिस को निशाना बनाते हुए गाड़ी को आग के हवाले किया.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

SP ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. घायलों की पहचान नगर थाना के लखपतिया मोड निवासी नंदू चौहान, एकडेरवा गांव निवासी आयशन अली और राज हुसैन के रूप में हुई है. 

आरोपियों की पहचान कर होगी कार्रवाई

वहीं, इस मामले में आरोपियों की पहचान पर कार्रवाई करने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है. पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के दौरान कुछ लोगों को डिटेन भी किया है. इनसे पूछताछ चल रही. वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है कि ये लोग घटना में संलिप्त हैं या नहीं.

Published at : 09 Nov 2025 11:22 PM (IST)
Tags :
Gopalganj Bihar Police BIHAR NEWS
