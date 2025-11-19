पटना मेट्रो की ओर से लोगों को बहुत जल्द एक और खुशखबरी मिल सकती है. अब मलाही पकड़ी तक मेट्रो का परिचालन होने वाला है. जनवरी (2026) के तीसरे सप्ताह यानी 14 जनवरी के बाद इसका परिचालन शुरू हो जाएगा. संभावना है कि मलाही पकड़ी तक मेट्रो परिचालन के लिए सारे काम दिसंबर तक हो जाएंगे. भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच मेट्रो लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया है.

पटना मेट्रो से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक कॉरिडोर में मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो का परिचालन जनवरी में शुरू हो जाएगा. आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक (6.107 किलोमीटर) मेट्रो चलेगी. बीच में खेमनीचक स्टेशन पर फिलहाल ठहराव नहीं होगा क्योंकि यहां देरी से जमीन मिली थी. इसके कारण मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हो सका है. इसमें अभी छह माह से ज्यादा का समय लगेगा.

उन्होंने बताया कि दिसंबर में मलाही पकड़ी स्टेशन तक का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन बीच में खरमास एक समस्या है. इसी के चलते संभावना है कि 14 जनवरी के बाद उद्घाटन हो.

अभी तीन स्टेशनों के बीच हो रहा परिचालन

बता दें कि प्रथम चरण में चुनाव से पहले 06 अक्टूबर, 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड के बीच तीन स्टेशनों के लिए मेट्रो का उद्घाटन किया था. अभी आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक का किराया 15 रुपया है. मेट्रो ने हर तीन किलोमीटर तक का किराया 15 रुपया तय किया था, लेकिन अब आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक किराया 30 हो जाएगा क्योंकि दूरी 6 किलोमीटर से अधिक हो रही है. भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक का किराया 15 रुपया ही होगा.

भूतनाथ स्टेशन से आगे 90 फिट तक बिजली के पोल लगाने और पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. बिजली के खंभे पर तार लगाए जा रहे हैं. खेमनीचक स्टेशन का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर