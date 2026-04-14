बिहार: 2019 से सीखा सबक! गयाजी में 'हीट वेव' पर हाई अलर्ट, 100 बेड का एयर कंडीशन स्पेशल वार्ड तैयार
Gaya News: गयाजी में हीट वेव की आशंका पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. 100 बेड का AC वार्ड तैयार किया गया है. 2019 जैसी स्थिति से बचने को दवाएं, डॉक्टर और विशेष इंतजाम किए गए है.
भीषण गर्मी के बीच बिहार के गयाजी जिले में हीट वेव की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है. तापमान 38 डिग्री तक पहुंचते ही प्रशासन ने वर्ष 2019 जैसी भयावह स्थिति से बचने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके.
साथ ही आम लोगों को गर्मी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, ताकि लोगों को समय पर इलाज और राहत मिल सके.
हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए प्री-फैब्रिकेटेड वार्ड तैयार
जानकारी के अनुसार, शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए प्री-फैब्रिकेटेड AC वार्ड में 100 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है. इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में भी 10 बेड सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि गंभीर मरीजों का तुरंत इलाज किया जा सके. अस्पताल प्रशासन ने गर्मी से राहत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. वार्ड में 500 आइस पैक तैयार रखे गए हैं, जिससे हीट स्ट्रोक के मरीजों को तत्काल राहत दी जा सके.
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हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी पूरी
अस्पताल अधीक्षक डॉ. केके सिंहा ने मंगलवार को बताया कि हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. मरीजों के बेहतर इलाज के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और डॉक्टरों का रोस्टर भी तैयार कर दिया गया है. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम को अलर्ट रखा गया है, ताकि समय पर उपचार देकर जान बचाई जा सके.
गया सहित बिहार के कई जिलों में हीट वेव ने मचाई थी तबाही
वर्ष 2019 में हीट वेव ने गया सहित बिहार के कई जिलों में भारी तबाही मचाई थी. गया जिले में 100 से अधिक मरीजों की जान हिट स्ट्रोक से गई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग पहले से सतर्क नजर आ रहा है.
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Source: IOCL