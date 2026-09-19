गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े

गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में बैरिया-लखौआ मार्ग पर बने नवनिर्मित प्रवेश द्वार से नाम हटाए जाने के बाद विवाद गहरा गया. शुक्रवार (18 सितंबर 2026) को नाम हटाने की कार्रवाई के बाद लखौआ गांव के ग्रामीण और पंचायत के मुखिया मुरारी यादव ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि दोनों पक्षों की बात सुने बिना प्रवेश द्वार से नाम हटाना उचित नहीं था.

मुखिया मुरारी यादव के मुताबिक, अगर प्रवेश द्वार पर नाम लिखे जाने को लेकर किसी पक्ष को आपत्ति थी तो प्रशासन को पहले संबंधित लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष सुनना चाहिए था. अचानक नाम हटाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है. मुखिया ने कहा कि वह जिला प्रशासन को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे.

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शिकायत के बाद हुई प्रशासनिक कार्रवाई

वहीं बैरिया गांव के ग्रामीणों ने प्रवेश द्वार पर नाम लिखे जाने को लेकर पहले प्रखंड और जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में नाम हटाने की मांग की गई थी. इसी शिकायत के बाद शुक्रवार को प्रशासनिक पहल पर प्रवेश द्वार से नाम हटा दिया गया. कार्रवाई के बाद लखौआ पक्ष के ग्रामीण विरोध में उतर आए.

विरोध के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट

नाम हटाने को लेकर शुरू हुआ विरोध देखते ही देखते विवाद में बदल गया. पुलिस के सामने ही दोनों गांवों के ग्रामीण आमने-सामने आ गए और हाथापाई शुरू हो गई. प्रवेश द्वार से मुखिया का नाम हटाए जाने के बाद हुई मारपीट से मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है.

सड़क किनारे शिलालेखों को लेकर भी शिकायत

विवाद के बीच ग्रामीणों ने बैरिया से लखौआ जाने वाली सड़क के किनारे बने कई पक्के शिलालेखों का मुद्दा भी उठाया. उपेंद्र यादव, विपिन कुमार, रामबालक यादव, लालू प्रसाद यादव, रंजीत कुमार, दिलीप कुमार, प्रकाश मांझी और सुनील कुमार समेत ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे बने इन शिलालेखों से वाहनों के आवागमन में परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों के अनुसार, इस संबंध में अंचलाधिकारी को पहले ही लिखित शिकायत दी जा चुकी है. अब ग्रामीण पूरे मामले में प्रशासन से जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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