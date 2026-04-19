बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने साल 2025 में 25 विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से देश में रहने के आरोप में हिरासत में लिया है. एक अधिकारी ने बीते शनिवार (18 अप्रैल, 2026) को यह जानकारी दी. बताया कि इन 25 विदेशियों में बांग्लादेशी, श्रीलंकाई और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक शामिल हैं.

मुख्य सचिव ने रक्सौल में की समीक्षा बैठक

सुरक्षा एजेंसियों ने इन देशों में अपने समकक्षों को विदेशी नागरिकों की हिरासत के बारे में सूचित कर दिया है. बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में शनिवार को पूर्वी चंपारण के रक्सौल में हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई.

इस बैठक में बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार, जिलाधिकारी , पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल अधिकारी, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.

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जाली मुद्रा के मामले में 54 लाख से अधिक जब्त

जिला प्रशासन द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, "मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भारत-नेपाल सीमा संबंधी मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. 2022 से 2026 के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की तस्करी के 22,500 मामले दर्ज किए गए, हथियारों की तस्करी के 779 मामलों में 1,179 गिरफ्तारियां हुईं. जाली मुद्रा के दस मामलों में 54.64 लाख रुपये की जब्ती की गई."

बयान के मुताबिक, "विदेशी घुसपैठ के 41 अवैध मामलों में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अकेले 2025 में 25 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया. हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में बांग्लादेश, श्रीलंका और अबू धाबी के नागरिक शामिल हैं."

मोतिहारी जिले में 24 घंटे में 37 लोगों की गिरफ्तारी

दूसरी ओर बीते शनिवार को ही मोतिहारी पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि 24 घंटे में अलग-अलग कांडों में कुल 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई है. इसमें चोरी, शराब, वारंट जैसे मामलों के अभियुक्त हैं. कुल 13 वारंट का निष्पादन किया गया है. बाइक-पिकअप जैसे वाहन भी जब्त किए गए हैं.

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