बिहार: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावट मिलने पर होटल और जूस की दुकान सील

खाद्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के कंकड़बाग और राजेंद्र पुल इलाके में एक होटल और एक जूस-शेक दुकान को सील कर दिया है. जांच में पनीर, जूस और शेक में मिलावट पाए जाने से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा सामने आया है.

कंकड़बाग स्थित कृष्णा होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट में जांच के दौरान नकली और गलत तरीके से तैयार किया गया पनीर इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि हुई. वहीं राजेंद्र पुल के पास स्थित कृष्णा जूस एवं शेक सेंटर में केमिकल युक्त जूस और शेक परोसे जा रहे थे.

खाने में मिलावट करने वाली दुकान को खाद्य विभाग ने किया सील

बुधवार ( 24 दिसंबर ) शाम को फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार ने निरीक्षण के दौरान जूस दुकान से 'डी' नाम का पाउडर बरामद किया. दुकानदार ने बताया कि यह पाउडर जूस और शेक को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे दिल्ली से मंगाया जाता है. हालांकि दुकानदार इस पाउडर का असली नाम या रासायनिक संरचना नहीं बता सका. फूड इंस्पेक्टर ने कैमरे के सामने इस पाउडर को छूकर टेस्ट किया, जो मुंह में चिपक गया और जिससे इसकी संदिग्ध प्रकृति सामने आई.

दोषियों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई- अजय कुमार

वहीं कृष्णा रेस्टोरेंट में जांच के दौरान गलत और नकली पनीर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई. दोनों प्रतिष्ठानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं. फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार के अनुसार, रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल एहतियातन दोनों जगहों को बंद कर दिया गया है.

