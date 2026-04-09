बिहार CM की रेस में अकेले नहीं सम्राट चौधरी, 7 और नाम, एक महिला विधायक भी शामिल

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल धीरे-धीरे तेज हो रही है. सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल (10 अप्रैल) राज्यसभा की शपथ लेंगे. इस बीच बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में प्रमुखता से 8 नाम चल रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, रमा निषाद, विजय सिन्हा और जनक राम के नाम रेस में हैं. इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा, नित्यनांद राय, दिलीप जायसवाल के नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में हैं.

14 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार

सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 14 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इस बीच पटना में सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की मांग वाले पोस्टर लगे हैं. वाल्मीकि समाज की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं. बाद में सम्राट चौधरी के पोस्टर को हटवाया गया. सूत्रों का दावा है कि बिहार का नया सीएम BJP का हो सकता है.