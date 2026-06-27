स्वास्थ्य मंत्री और PMCH के पूर्व प्रिंसिपल विवाद पर सियासत तेज, RJD ने साधा निशाना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रिंसिपल ने कार्रवाई को तानाशाही बताया, आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं.

स्वास्थ्य मंत्री निशांत व पटना मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (PMCH) के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. एनपी सिंह के बीच चल रहे टकरार के बीच अब सियासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रवक्ता एजाज अहमद ने एस मामले पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्हेंने कहा कि डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है. वहीं, जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने आरोपों को गलत बताया है.

डॉ. नरेंद्र प्रताप पर आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत जब PMCH के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तब वो बिना सूचना के ही अनुपस्थित थे, जबकि उन्हें निरीक्षण की जानकारी एक दिन पहले ही दे दी गई थी. इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने PMCH के प्रिंसिपल पद से हटा दिया तो उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रेस वार्ता की.

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RJD ने क्या प्रतिक्रिया दी?

RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, "डॉ. एनपी सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है. हालांकि, इन लोगों के बीच चल रहे टकरार का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा. हालिया घटनाक्रम से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है."

JDU ने आरोपों को बताया गलत

इस मामले पर JDU प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा, "निशांत जब बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH का निरीक्षण करने पहुंचे तो प्रिंसिपल गायब थे, फोन तक नहीं उठाया न किसी को सूचना दी कि वो कहां हैं? निशांत ने जब कार्रवाई की तो वो प्रेस वार्ता कर पीड़ित कार्ड खेल रहे हैं."

अंजुम आरा ने आगे कहा, "जो आरोप डॉ. एनपी सिंह लगा रहे वो गलत है, अपनी कमियों को छिपाने के लिये वो तरह-तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं. एक बात सबको याद रखनी होगी, गलती करेंगे तो कार्रवाई होगी."

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत PMCH के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जिसकी सूचना एक दिन पहले ही अस्पताल को दे दी गई थी. इसके बावजूद डॉ. नरेंद्र प्रताप बिना किसी जानकारी के मौके से अनुपस्थित रहे. मीटिंग के लिए निशांत ने प्रिंसिपल को कॉल भी किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था. बिना छुट्टी लिए ही वो अनुपस्थित पाए गए थे. डॉ. नरेंद्र प्रताप ने अपने पुत्र के जरिये अपने जलने की सूचना कार्यक्रम समाप्त होने के कई घंटे बाद दी.

जिला प्रशासन और विभागीय जांच में सामने आया कि डॉ. सिंह कथित रूप से अपने निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे. इसके बाद उन्हें PMCH प्रिंसिपल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में पदस्थापित कर दिया गया. शुक्रवार (26 जून) को डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने पटना में प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई को तानाशाही बताया है.

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